Coronavirus: casi salgono a 1.786, nuovo record tamponi

(ANSA) – ROMA, 24 SET – Continuano a salire i pazienti positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.786 casi (+146 rispetto a ieri) su un nuovo record di tamponi effettuati: 108.019. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 304.323. In aumento anche l’incremento delle vittime: dalle 20 di ieri alle 23 di oggi per un totale di 35.781. In nessuna regione si registrano zero casi. Gli attualmente positivi in Italia sono 46.780, 666 in più di ieri. Il bollettino giornaliero del ministero della Salute conferma inoltre la crescita costante dei ricoverati nei reparti ordinari – oggi sono 2.731, 127 in più rispetto a martedì -, dei pazienti in terapia intensiva, 2 più di ieri per un totale di 246, e di quelli in isolamento domiciliare che ora sono 43.803, con un incremento di 591 nelle ultime 24 ore. E’ invece di 1.097 l’incremento in un giorno dei dimessi e guariti per un totale di 221.762. (ANSA).