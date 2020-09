Eletto nel Vicentino un “misterioso” consigliere foggiano: “Nessuno sa chi è”

E’ mistero a Posina per il consigliere comunale sconosciuto, residente in provincia di Foggia, eletto in questa tornata elettorale grazie ai 14 voti incassati dalla sua lista ‘L’Altra Italia’, con Maria Galasso come candidato sindaco. Lo riporta altovicentinonline che scrive: “Chi è? Che cosa fa? Esiste davvero? Si farà vedere nella valle e assaggerà i prodotti gastronomici locali?

Solo il tempo svelerà il mistero. Quel che si sa per adesso è che si ratta di un membro di una lista di estrema destra, frangia del vecchio Movimento Sociale Italiano, che si presenta in vari piccoli Comuni italiani, quasi sempre con il semplice scopo di far finire il simbolo su giornali e televisioni locali per farsi pubblicità”.