Foggia, 24 settembre 2020. Stamani, in sede di riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto Raffaele Grassi, assieme ai vertici delle Forze di polizia, ha ricevuto una delegazione di rappresentanti della Federazione Nazionale Tabaccai.

L’incontro ha avuto la finalità di mettere a sistema una serie di iniziative– in ossequio a uno specifico Protocollo firmato nel 2016 – a seguito anche degli episodi maturati negli ultimi tempi, culminati in una violenta rapina ai danni di Francesco Traiano, gestore del bar-tabacchi “Gocce di Caffè” a Foggia, attualmente in coma farmacologico.

Al termine della riunione, il Prefetto ha disposto, nell’ambito delle attività del Piano Coordinato di Contratto del Territorio, un’ulteriore intensificazione dei relativi servizi sulle tabaccherie della città, individuate come obbiettivi sensibili.

In tale contesto, nel rispetto dei contenuti del Protocollo, Grassi ha data ampia disponibilità a favorire un’ulteriore implementazione dei sistemi di vigilanza elettronica a protezione delle Tabaccherie, sostenuta da altri interventi su obbiettivi ritenuti maggiormente sensibili.

Per questi ultimi aspetti, sono stati programmati incontri sistematici che avranno l’obbiettivo di meglio affinare i dispositivi di prevenzione, tenendo conto anche del contributo informativo che sarà reso dalla Federazione in argomento.

Nondimeno, è stato preso in esame il tema generale della sicurezza pubblica di Foggia, affrontando, tra gli altri argomenti, le problematiche delta “movida foggiana”.

Per il primo aspetto, sono stati analizzati i relativi dispositivi di prevenzione in atto, i cui profili operativi costituiranno oggetto di specifici tavoli tecnici, in Questura, a carattere interforze. Relativamente alla “movida foggiana”, si è posta l’attenzione sulla necessità dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui non sarà possibile mantenere il distanziamento di un metro previsto dalla norme, per contenere la diffusione dei casi di contagio di Covid-19.