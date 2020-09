Foggia, incidente tra viale Candelaro e viale Giotto: ferito motociclista

Foggia, 24 settembre 2020. Fortunatamente sta bene il giovane motociclista che, ieri sera poco prima della mezzanotte, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra viale Candelaro e viale Giotto a Foggia. Per cause al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, la moto è entrata in collisione con un altro veicolo. Il giovane è stato trasportato in pronto soccorso da una ambulanza del 118 ed è stato dimesso nella nottata.