Foggia, 1 positivo all’Anagrafe: personale in quarantena e ufficio chiuso

Foggia, 24 settembre 2020. L’Ufficio Anagrafe del Comune di Foggia resterà chiuso da oggi, giovedì 24 settembre, sino a data da destinarsi a seguito dell’accertamento del contagio da Covid-19 di un dipendente. Tutto il personale che presta servizio in quello specifico ufficio è stato messo in quarantena. Il servizio ai cittadini verrà comunque garantito attraverso le circoscrizioni di decentramento. L’Ufficio Anagrafe di Palazzo di Città riaprirà non appena saranno resi noti i risultati dei tamponi sui dipendenti, probabilmente a metà della prossima settimana.