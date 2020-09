Foggia. Straniero positivo al Covid esce dal D’Avanzo, arrivano i Carabinieri

Foggia, 24 settembre 2020. Uno straniero positivo al Covid è uscito stamattina dall’ospedale D’Avanzo di Foggia dove era ricoverato e ha cominciato a percorrere viale Ofanto inoltrandosi fra le macchine. Nel frattempo, l’uomo è stato richiamato da un operatore della struttura che allertava la gente che gli passava al fianco. Urla per farsi sentire anche agli automobilisti fermi al semaforo, esortandoli a chiudere il finestrino.

Quasi alla svolta di corso Roma è stato accerchiato dai carabinieri mentre arrivava l’ambulanza per riportarlo nell’ospedale.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, si tratta di un asintomatico post Covid che si è allontanato ma è stato subito fermato e riaccompagnato in reparto. Il paziente sarà al C.A.R.A. dalla prossima settimana. Dovrebbe trattarsi di un paziente psichiatrico sedato.

Focus. Da metà settembre il D’Avanzo continua vivere una situazione di grave disagio, con interventi delle Forze dell’ordine, perché risulta sempre più difficile tenere gli stranieri ricoverati, senza fissa dimora, che non posso stare in quarantena in casa. Una delibera dei Riuniti del 1° settembre aveva proposto lo spostamento presso l’hotel Palace di Lucera, in base a un convenzione con la Protezione civile.