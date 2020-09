Manfredonia, 24 settembre 2020. Guadagna per la terza volta uno scranno nel Consiglio regionale pugliese, l’avv. Giandiego Gatta, ancora una volta a suon di record, con le sue 10.000 preferenze ottenute. I numeri sono eloquenti, il più suffragato di Forza Italia nella regione e il più votato tra i candidati a a Manfredonia, con oltre 4000 voti, che hanno conseguentemente fatto diventare, Forza Italia, il primo partito cittadino.

Ancora un posto all’opposizione per il neo consigliere ma sempre, come d’altronde fatto nelle altre consiliature, attento a tutelare gli interessi della Capitanata, tra cui l’effettiva ripartenza dell’aeroporto Gino Lisa ed il miglioramento della sanità.

“Peccato per la sconfitta di Raffaele Fitto, determinata, in quale modo, anche dalle conseguenze del covid, che avrebbe favorito i presidenti uscenti”, ha detto Gatta. “Le risultanze elettorali locali proiettano, quindi, forza italia, come partito fondamentale nella scelta, per il centro destra, del futuro candidato sindaco di Manfredonia, che verrà scelto, concordemente, nella coalizione e la scelta, dovrà ricadrà su una persona, soprattutto capace e dalle indubbie qualità morali oltre che personali”.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 24 settembre 2020