Giornata da mare a Manfredonia, ma meteo peggiora nel fine settimana

Bari, 24 settembre 2020. Meteo Puglia: giornata più stabile e soleggiata sulle nostre regioni meridionali con ampi spazi soleggiati su Molise, Puglia e Basilicata. Da segnalare però la formazione di qualche acquazzone diurno su Gargano e dorsale molisana con fenomeni in locale sconfinamento anche alla costa. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare sino a mosso.

ANCORA INSTABILITA’, PEGGIORA NEL WEEKEND. La pressione continua ad indebolirsi, favorendo così l’ingresso di correnti più fresche e instabili di origine atlantica, responsabile di temporali e rovesci in formazione perlopiù diurna sull’Appennino in sconfinamento verso Molise orientale, Basilicata e Puglia. Anche la seconda parte della della settimana sarà caratterizzato dal maltempo, stante l’approfondimento di una fredda circolazione depressionaria al Centro Nord che porterà rovesci e temporali nonché deciso calo termico e ventilazione sostenuta. (3bmeteo)