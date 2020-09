Manfredonia, Forza Italia il partito più suffragato alle regionali

Manfredonia. “Siamo orgogliosi ed onorati del consenso ottenuto da Forza Italia a Manfredonia, che con il 20,44 % diventa il primo partito non solo del centrodestra. I cittadini della nostra comunità hanno lanciato un messaggio forte e chiaro dando a Forza Italia un mandato, politico e morale, per costruire e guidare una grande coalizione che porti la Città ad una svolta epocale. FI Manfredonia, con le sue donne ed i suoi uomini, non deluderà le aspettative e sin da subito si metterà a lavoro al fine di scardinare quel sofisticato centro di potere che la sinistra è riuscita a creare ed utilizzare in decenni di malgoverno cittadino.

Siamo onorati di tanto consenso, ma nello stesso tempo avvertiamo forte il peso di tanta responsabilità e sentiamo di garantire alla cittadinanza tutta la passione, la competenza e la lealtà per realizzare il progetto politico che ci vedrà sicuramente protagonisti: decidere in modo condiviso il futuro della nostra amata Città! Non da ultimo, vogliamo ringraziare il nostro leader Giandiego Gatta che, con il suo carisma, la sua dedizione ed impegno, la sua nota tenacia, ha reso possibile tutto questo. Manfredonia, grazie!”. (Nota stampa Forza Italia Manfredonia).