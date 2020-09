Monte. Il Comune dona sanificatori alle scuole e mascherine agli studenti

Monte Sant’Angelo, 24 settembre 2020. Il Comune di Monte Sant’Angelo ha donato tre sanificatori e 1800 mascherine ai tre Istituti scolastici per ripartire in sicurezza. Le mascherine sono state donate al Comune dalla S.p.a. Bricoio che “ringraziamo per il bellissimo gesto”. Questa mattina il Sindaco d’Arienzo personalmente si è recato negli Istituti per le ultime verifiche e per augurare “Buon Anno scolastico”. E con l’Assessore all’Istruzione Palomba hanno scritto alle Dirigenti: “Solo collaborando potremo superare le difficoltà”.

L’Istituto Superiore “Gian Tommaso Giordani” e gli Istituti Comprensivi “Giovanni XXIII” e “Giovanni Tancredi-Vincenzo Amicarelli” sono dotati di un sanificatore di ultima generazione certificato per utilizzo in ambito sanitario. “Siamo tra i pochissimi comuni ad aver reso indipendenti dalle sanificazioni i nostri Istituti” – spiega il Sindaco d’Arienzo. Inoltre, 1800 mascherine sono state donate dalla S.p.a. Bricoio al Comune di Monte Sant’Angelo che, a sua volta, le ha donate a ognuno degli studenti. “Ringraziamo l’azienda per il meraviglioso gesto”.

“La campanella segna l’inizio del nuovo anno scolastico. Oggi è il giorno che abbiamo atteso con ansia; è il giorno che insieme a tutta la comunità scolastica abbiamo preparato da mesi. Sicuramente sarà un anno scolastico complesso, per tante ragioni, ma assolutamente unico. Tante sono le novità che vi attendono. Sarete chiamati a rispettare un rigido protocollo che avrà il compito di tutelare la vostra salute, quella del personale scolastico, nonché garantire una vita ‘di classe’ il più normale possibile. Troverete banchi singoli e separati, gli ingressi saranno scaglionati, dovrete indossare le mascherine e attenervi al rispetto delle regole che il particolare momento impone. Sono sicuramente misure rigide e restrittive, ma sono misure straordinarie che sono state messe in campo per motivi di sicurezza perché la vostra sicurezza è la nostra principale preoccupazione” – si legge nella lettera che il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo e l’Assessore all’Istruzione Rosa Palomba hanno inviato alle Dirigenti scolastiche.

“Nonostante tutto dobbiamo essere ottimisti perché le difficoltà, gli imprevisti e le incertezze non devono fermarvi, ma vi daranno la spinta per ricominciare ancora e di nuovo. Iniziate questo nuovo cammino con fiducia e con uno sguardo che sia in grado di andare oltre i mille ostacoli che sicuramente incontrerete, consapevoli che solo collaborando potremo superare le difficoltà” – aggiungono.

“L’augurio è in primo luogo per i Dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutto il personale scolastico, tutti impegnati, anche se con ruoli diversi, a fornire ai nostri figli l’educazione, la cultura e la conoscenza che li faranno crescere nel modo migliore. Un augurio particolare ai genitori e alle famiglie, perché sappiano affiancare la loro presenza e la loro preziosa opera educativa, alle attività scolastiche nel senso più autentico della collaborazione e della partecipazione. Un augurio dal profondo del cuore a tutti voi studenti dei diversi ordini di istruzione affinché, grazie all’impegno scolastico, possiate scoprire nuove opportunità, nuovi mondi che vi permettano di rivalutare il senso della memoria storica e delle radici, dell’identità e dell’appartenenza, dell’unità e della solidarietà, dell’interesse generale e del bene comune, dei diritti e dei doveri, della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva” – terminano d’Arienzo e Palomba.

www.montesantangelo.it