Monte Sant’Angelo, programma della festa Patronale 2020

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Ore 08.00 – SOLENNE APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI con sparo di mortaretti

Ore 20.00 – Atrio Superiore della Basilica di San Michele Arcangelo

ACCENSIONE DELLE LUMINARIE, a cura della “ditta Carbone”, alla presenza del Sindaco, del Rettore della Basilica e del Comitato Festa Patronale.

(diretta Facebook sulla pagina del Comitato Festa Patronale)

Ore 20.30 – Basilica San Michele Arcangelo

VEGLIA DI PREGHIERA in onore di San Michele Arcangelo con la partecipazione del Comitato Festa Patronale

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE

Ore 08.00 – SPARO DEI MORTALETTI

Ore 09.30 – Giro per le vie del paese del COMPLESSO BANDISTICO “Città di Monte Sant’Angelo”

Ore 17.00 – Basilica San Michele Arcangelo

Tradizionale OFFERTA DELLA CERA ALLA BASILICA da parte dell’Amministrazione Comunale accompagnata dal Comitato Festa Patronale (non si effettuerà il tradizionale corteo)

(diretta Facebook sulla pagina del Comitato Festa Patronale)

Ore 18.00 – SOLENNE EUCARESTIA presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons.Domenico Umberto D’Ambrosio, Arcivesco emerito di Lecce

MARTEDI’ 30 SETTEMBRE

Ore 08.00 – SPARO DEI MORTALETTI

Ore 10.30 – Basilica San Michele Arcangelo

DIVINA EUCARESTIA presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons.Francesco Moscone, Arcivesco di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo

(diretta sul sito e sul canale YouTube del Santuario)

Ore 16.30 – Basilica San Michele Arcangelo

Prelevamento della SACRA SPADA DALLA STATUA DI SAN MICHELE

(in diretta su Padre Pio TV e sulla pagina Facebook del Comitato Festa Patronale)

Ore 17.30 – Piazza Giovanni Paolo II

SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARESTIA presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e benedizione della Città con la Sacra Spada

(in diretta su Padre Pio TV e sulla pagina Facebook del Comitato Festa Patronale)

Per rispettare le normative anti COVID-19 saranno previste limitazioni e l’accesso all’area sarà reso possibile dalle ore 15.30 e fino ad esaurimento dei posti a sedere

Ore 20.30 – Chiostro delle Clarisse

GRAN CONCERTO BANDISTICO a cura della Banda Città di Monte Sant’Angelo diretto dal M° Matteo Quitadamo

(diretta Facebook sulla pagina del Comitato Festa Patronale)

Per assistere al concerto sarà necessario prenotarsi presso la sede del Comitato sita in Corso Vittorio Emanuele dalle ore 18.00 alle ore 21.00 entro il giorno 26 settembre.

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE

Ore 08.00 e ore 20.30 – SPARO DEI MORTALETTI

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia l’Associazione “U.G.R. 27” per garantire, di concerto con tutte le forze dell’ordine, i più alti livelli di sicurezza durante la Festa Patronale.

Si ringraziano tutti i cittadini, i piccoli e medi imprenditori e le grandi aziende che con il loro contributo hanno partecipato in modo attivo alla realizzazione del programma dei festeggiamenti.