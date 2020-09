Regionali, l’analisi del voto: per Miglio è affermazione netta di Emiliano

San Severo, 24 settembre 2020. All’indomani degli esiti di voto delle regionali in Puglia, il Comune di San Severo è rimasto fuori da via Gentile. Eppure 10 in totale sono i seggi conquistati dalla Provincia di Foggia nel testa a testa Emiliano-Fitto: 5 seggi sono andati al centrosinistra, 4 al centrodestra, e 1 al M5S.

Abbiamo chiesto le prime valutazioni complessive di voto al Sindaco di San Severo Francesco Miglio, già presidente della Provincia di Foggia

“Per prima cosa, mi dico sorpreso rispetto all’affluenza che è andata al di là di ogni più rosea previsione. L’affluenza è stata positiva nonostante le condizioni in cui si è svolta la consultazione elettorale. Mi aspettavo, devo essere sincero, un’affluenza molto più bassa. Questo vuol dire che il voto era sentito. Nei giorni precedenti infatti si era fatto comprendere quanta importanza avesse questa consultazione elettorale soprattutto per i destini delle comunità. Siamo alla vigilia di tutta una serie di finanziamenti di derivazione comunitaria che dovrebbero essere distribuiti sui territori e in cui le Regioni avranno ‘magna pars’ nella gestione. Quel messaggio è passato atteso che si temeva che la consultazione elettorale regionale potesse essere sottovalutata. Dopo di che, mi fa piacere l’affermazione molto netta di Michele Emiliano, quando i ‘rumors’ dei giorni precedenti parlavano, e ci eravamo quasi tutti convinti, di una competizione testa a testa, punto a punto. Poi, invece, i numeri delle urne hanno raccontato qualcosa di diverso e ci dicono di una vittoria abbastanza netta di Michele Emiliano. Cosa abbia influito in questo distacco abbastanza chiaro, lo raccontano i dati. A mio modo di vedere c’è stata una emorragia importante di voti dal Movimento 5 Stelle al centrosinistra. Quel mancato accordo rischiava di favorire il centrodestra e questo ha impaurito molto l’elettorato anche dei 5 Stelle che in grande parte ha una matrice di derivazione di centrosinistra”.

Potrebbe esserci stato voto disgiunto, al contrario di quanto sostiene Antonella Laricchia, e quindi che parte dell’elettorato del Movimento 5 Stelle abbia risposto positivamente all’appello di Emiliano?

“Non credo ci sia stata una cosa organizzata dalla dirigenza dei 5 Stelle. Quindi se la domanda è finalizzata ad appurare se l’uno o l’altro esponente del M5S abbia dirottato dei voti del proprio elettorato in maniera disgiunta, questo credo di non poterlo ipotizzare. Penso, invece, che c’è stata una riflessione di quell’elettorato in maniera autonoma e spontanea. D’altro canto parliamo di 2-3 punti percentuali. Non stiamo parlando di una movimentazione di voti massiccia. Però sono quei 2 o 3 punti che hanno consentito a Michele Emiliano di staccare Fitto in maniera netta e di non vincere punto a punto, come si pensava all’inizio. Credo si sia trattato di una riflessione piuttosto autonoma che la base 5 Stelle ha svolto. Poi è evidente, i dati lo raccontano, che c’è un calo molto marcato del consenso dei 5 stelle le cui liste si attestano tra il 10-12%. Percentuali molto lontane da quelle del 2018. Equivale a dire che, in due anni, si è perso molto consenso. Penso che questo dato sia legato anche a dinamiche di politica nazionale e a tutta una serie di decisioni che sono state assunte e che probabilmente la base del partito non ha gradito. Si parla di una crisi molto più profonda del Movimento”.

Si parla di crisi d’identità del M5S. Da quando sarebbe partita e quali sono i cavalli di battaglia penalizzanti?

“Dal mio punto di vista, il M5S non sono più gli ‘amici di Beppe Grillo’ con cui sono nati. Nel momento in cui decidi di assumere una responsabilità di Governo importante, esprimendo addirittura il Presidente del Consiglio, dismetti i panni di quello che protesta e devi amministrare, devi governare. Dal momento in cui hanno fatto la scelta di allearsi prima con la Lega e poi con il Partito Democratico, hanno anche abiurato alla tesi secondo cui ‘da soli’ e ‘per sempre soli, duri e puri’. Questa tesi abiurata che una parte di elettorato probabilmente non ha gradito. Ma si trattava, penso, di una scelta obbligata. Voglio dire, oggi purtroppo o per fortuna non lo so, la nostra è una democrazia così composita, così frammentata dove per governare, per dare stabilità c’è bisogno di alleanze. E i 5 Stelle non potevano tenersi fuori da una strategia, da una logica di alleanze ancora a lungo.

Sarebbero stati penalizzati. Come accade sul territorio, salve alcuni exploit come a Torino per Appendino, e a Roma per Raggi, corrono da soli e non eleggono il Sindaco, pur avendo all’epoca dei buoni consensi. Sono dell’idea che non poteva durare a lungo quella strategia dell’isolamento. Li avrebbe poco a poco fatti morire di asfissia. Dopo di che li si è visti fare una scelta di alleanza che, chiaramente, porta a perdere dei consensi, ma gli permette allo stesso tempo di stare dentro una logica, una dinamica di Governo che, in vista dei fondi e finanziamenti che verranno, potrebbe permettere di raccontare anche una loro ripresa. Questo sarà il tempo a dirlo. Certo è, visto ciò che sta accedendo a Roma e che spontaneamente l’elettorato dei 5 Stelle ha fatto in occasione della consultazione elettorale regionale, credo siano maturi i tempi per fare anche alleanze a livello comunale. Ad oggi non capisco quali siano le motivazioni politiche o i motivi ostativi a che il Movimento 5 Stelle non possa fare parte dell’Amministrazione comunale di San Severo. E’ una riflessone che devono fare e rispetto alla quale sento di dare tutta la mia disponibilità. Non penso ci siano motivi ostativi perché non si possa collaborare anche al Comune di San Severo, atteso che siamo alleati a Roma e atteso che l’elettorato dei 5 Stelle, sollecitato, si è direzionato verso il centrosinistra”.

Si è parlato di una flessione dei consensi anche per la Lega. Una debacle Lega-M5S come una sconfitta annunciata?

“Penso che il fenomeno Lega al Sud sia un fenomeno drogato dall’emotività legata al tema dell’immigrazione che ha molto sollecitato un certo tipo di elettorato. Sarebbe un’illusione pensare che sia sempre così. E debbo dire che, al di là della lotta all’immigrazione alimentato da un sentimento di pancia molto forte che c’è nel nostro popolo, non pare che Matteo Salvini stia lanciando altre idee, altre proposte. Nel momento in cui, e siamo già in questa fase, il tema dell’immigrazione dovesse perdere quello slancio emotivo su una determinata fascia popolare, è evidente e scontato che le percentuali della Lega decrescono. E’ quello che è accaduto. L’alternativa per la Lega è quella di sviluppare altri temi, al contrario racconterebbe di un elettorato stanco di sentire parlare per nell’80% di casi di immigrazione. Consenso che al Sud andrà a decrescere se non a sparire nel giro di un anno e mezzo, tanto da ritornare ad essere la Lega Nord di Bossi. Ovvero un movimento con una forte vocazione nordista, prima dell’avvento di Salvini. Un movimento che prendeva alcune percentuali nelle regioni del Nord, ma che a livello nazionale si attestava intorno a percentuali del 7-8, al massimo del 10% , non di più. Non certo il 30%, come accaduto nei mesi scorsi. Non sono convinto che Salvini abbia questa capacità di cambiamento. Penso, da osservatore esterno, che nel movimento della Lega esistano figure in grado di sviluppare una proposta politica più complessiva e più credibile. Certamente Salvini non lo è. Lo può essere Zaia, lo può essere Giorgetti. Ci sono altre figure che possono dare alla Lega uno scossone in questo senso. Resto dell’idea che Salvini non possegga la levatura del leader politico in grado di reggere ancora un movimento attrattivo per il Sud. Se c’è stato, è verso un tema preciso. E quella fase volge via, via al termine”.

Con il pareggio 3 a 3, ogni parte politica sembra essersi auto-intestata un pezzo della vittoria, vera o presunta. Fino a che punto è possibile parlare di vittoria soddisfacente per il premier Giuseppe Conte e per il Segretario Pd, Nicola Zingaretti?

“Al di là delle considerazioni che si potevano fare perché le regionali sono sempre una partita a se, è evidente che un riverbero sul Governo il risultato delle regionali lo avrebbe avuto. Se si fosse verificato quello che il centrodestra pensava, ovvero quello di una vittoria schiacciante: 5 a 1, fatta eccezione per la Campania, si diceva che tutte le Regioni dovevano essere appannaggio del centrodestra. Penso che uno scossone per il Governo ci sarebbe stato. Non penso però che la legislatura si sarebbe conclusa anticipatamente. Piuttosto penso che qualcosa sarebbe accaduto a livello di assetti di Governo. Non so se sarebbe rimasto Conte, non so se ci sarebbe stato un rimpasto. Certo è che avremmo raccontato un post-elettorale molto più movimentato di quello attuale. Comunque il Governo ha retto. Se il consenso di Zaia è stato forte, lo è grazie a una forte capacità del Governatore che ha operato molto bene nel periodo del Covid. Il presidente ha mostato di essere capace di guadagnare un consenso che è suo. Tanto che la lista Zaia prende molti più voti della Lega. In Liguria, invece, sono stati commessi degli errori, ed anche in questo caso è a prescindere da quella che è la guida Zingaretti. La Puglia, infine, era una cartina di tornasole importante perché avrebbe sicuramente avuto un riverbero nel rapporto e nelle relazioni in particolare con Renzi, con Italia Viva e con gli stessi 5 Stelle. Una vittoria di Emiliano sarebbe stata dirompente nell’ambito di quella interlocuzione. Al contrario, vince senza quelle alleanze e con buona pace di tutti. Vince anche con un consenso di elettori del Movimento 5 Stelle, torno a dire: organizzato autonomamente e non strutturato. Se proprio di una vittoria non si può parlare, è un pareggio che però mette al riparo il Governo e che fa sì che vada avanti. Del resto è quanto auspicava sia Conte che lo stesso Zingaretti e non già un’instabilità politica in questo momento così delicato, con l’emergenza sanitaria ancora in atto, e una stagione importante di finanziamenti. Adesso il quadro si va a stabilizzare. Non ci sarà, credo, nessuno scossone. Anche la leadership di Zingaretti ne viene fuori consolidata dal 3 a 3 e il PD va avanti senza particolare frizione”.

Un’ultima domanda, sulla doppia preferenza di genere. Quanto ha inciso secondo lei il decreto sulla doppia preferenza sia pure emanato in extremis? Gli esiti di voto raccontano di 8 donne elette in consiglio su 50 seggi in totale

“Devo dire che ho visto poche schede a doppia preferenza. Ha influito il fatto che il Decreto è stato emanato in extremis, dunque l’elettorato non era stato sufficientemente informato. E’ probabile. Se fosse stata assunta quella decisione, un anno fa, e si fosse fatta maggiore informazione, forse il risultato sarebbe stato diverso. Però devo ammettere che un’attenzione c’è stata. Così come devo dire che l’attenzione dell’elettorato sulle donne dipende anche dalla qualità delle candidate. La politica non è un fatto di genere. Ho visto molte donne in gamba anche quando c’era la preferenza unica essere in consiglio regionale, ed ricoprire la carica di assessori anche in settori importanti. Penso che molto dipenda anche dalla capacità delle donne e dallo spazio che si da alle donne”.

Di conseguenza si può parlare di qualità della campagna elettorale penalizzata dall’emergenza sanitaria. Si poteva fare qualcosa di più?

“Vista l’attuale la situazione, questa campagna elettorale non consentiva di pensarla così come l’abbiamo fatta per decenni. E’ stata una campagna elettorale anomala, e spero che resti un caso isolato. Anzi, mi auguro che quella delle Regionali del 2020 sia l’unica esperienza di campagna elettorale in remoto con i social, i messaggini, con i video-messaggi, senza iniziative, senza eventi, senza contatto con l’elettore. Perché è il contatto con la persona che è importante, perché dice tante cose”.

Ines Macchiarola per StatoQuotidiano.it, 23 settembre 2020