San Severo, cupola geodetica via Mazzini: iniziati i lavori

San Severo, 24 settembre 2020. Sono partiti questa mattina i lavori di riqualificazione della Cupola Geodetica di Via Mazzini, importante contenitore sportivo della città. Si tratta di un intervento finanziato dalla regione Puglia che ha premiato la progettualità del Comune di San Severo. Ne danno notizia il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco con delega all’Urbanistica Salvatore Margiotta, l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio. Dalla Regione Puglia era stato concesso un finanziamento pari a € 74.962,50 per il “Recupero funzionale e manutenzione straordinaria degli impianti e spazi esistenti della Palestra Geodetica di Via Mazzini”, una delle strutture sportive storiche della città, che ospita, oltre che un’intensa attività scolastica – sportiva, anche quella di molte associazioni del territorio. RUP è il Geom. Raffaele Nardelli.