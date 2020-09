San Severo in festa per il premio alla “Antica Cantina – Cantina Sociale”

San Severo, 24 settembre 2020. “La Città di San Severo plaude ad un ennesimo importante riconoscimento che è stato attribuito ad una azienda del territorio. Siamo felici di poter sottolineare un prestigioso premio che è stato ottenuto dall’ANTICA CANTINA – CANTINA SOCIALE di San Severo al Berliner Wine Trophy, che è diventato il più importante concorso enologico della Germania e la più seguita vetrina e location per le degustazioni dei vini internazionali. Complimenti vivissimi alla nostra azienda, al presidente Ciro Caliendo, al tecnico Felice Teodoro Cota, all’amministratore Lucio Umberto Pistillo perché hanno ancora una volta portato alla ribalta internazionale un prodotto della nostra terra”. Così il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Agricole Felice Carrabba esprimono i sensi di rallegramento dell’Amministrazione Comunale.

A Berlino, giudici internazionali esperti, a porte chiuse e per quattro giorni, hanno degustato migliaia di vini pregiati provenienti da tutto il mondo. Al termine delle sessioni hanno premiato con medaglia d’oro, solo i migliori vini, pari al 30% dei partecipanti al concorso. In questa sessione del concorso, tra i migliori vini in degustazione, si è distinto, meritando la medaglia d’oro, il Castrum Rosso San Severo DOP 2018 prodotto dalla Cantina Sociale di San Severo. Questo vino ottenuto dalle uve della varietà Montepulciano e Sangiovese del territorio, ha riscosso l’apprezzamento della giuria, che appunto ha inteso conferire questo prestigioso riconoscimento.