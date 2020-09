Foggia, 24 settembre 2020. Il 22 settembre 2020 si è tenuta la prima assemblea del nuovo Consiglio provinciale delle Acli dopo il recente Congresso celebrato il giorno 11 settembre scorso. L’assemblea, durante i lavori, ha eletto Valentina Scala Presidente provinciale.

La volontà del Consiglio è stata di confermare la Presidente Scala per il lavoro tenace e complesso svolto nei due anni precedenti, in un momento difficile per l’associazione e per il Paese, e su un territorio problematico, ma ricco di fermenti e dalle grandissime potenzialità. A distanza di pochi giorni dal Congresso, che ha visto una sentita partecipazione di esponenti di primissimo piano del mondo politico e sociale di Capitanata e di livello nazionale, il nuovo consiglio ha riconosciuto la caparbietà, il valore professionale e lo spessore umano e istituzionale di una Presidente che ha saputo lavorare in questi anni, dedicandosi a consolidare la coesione e l’identità delle Acli di Capitanata, rafforzando, nello stesso tempo, la loro presenza nella vita pubblica locale. Contestualmente, è stata presentata la squadra di presidenza:

Presidente – patronato, rapporti con le istituzioni e le forze politiche, sindacali e datoriali: Valentina Scala; Vice presidente vicario con delega al dipartimento vita cristiana, pace e stili di vita e rapporti con il Terzo Settore: Francesco Tella; vice presidente con delega al dipartimento politiche culturali e attività innovative: Angelo Bonfitto; segretario con delega al dipartimento politiche sociali e welfare: Saverio Paparesta; segretario con delega alla formazione di sistema: Tiziano Clemente; segretario con delega al dipartimento progettazione ed eventi associativi: Domenica Pipoli; responsabile dell’amministrazione: Michele Onesto; responsabile dello sviluppo associativo e coordinamento di sistema: Antonio Russo; segretario con delega alla comunicazione e informazione: Giuseppe Marrone; segretario dipartimento studi e ricerche: Alcide Di Pumpo.

Fanno parte della presidenza: la responsabile provinciale coordinamento donne con delega all’immigrazione: Rita Amatore; presidente provinciale US Acli: Tiziano Errichiello; Responsabile Acli Colf: Giuliana Rendinella.

Cooptati: dipartimento politiche ambientali e progetto recupero eccedenze: Giorgio Fiorenzo Cislaghi; dipartimento aree interne e piccoli comuni: Luigi Cicerale; dipartimento turismo sociale: Leonardo Lombardi; dipartimento previdenza sociale: Ernesto Cipriani; dipartimento politiche fiscali: Pasquale Accadia; dipartimento politiche agricole: Biagio Piemontese; dipartimento politiche comunitarie e della formazione professionale: Laura Schito.