Vieste, ubriaco spaventa turisti: calci e pugni agli agenti

Vieste, 24 settembre 2020. L’unità operativa spiagge ‘Beach Patrol’ della polizia locale di Vieste ha bloccato una persona in stato di ebbrezza alcolica che da Vieste voleva raggiungere la propria città di residenza. E’ successo sabato pomeriggio grazie alle segnalazioni di alcuni utenti tra cui anche turisti, circa la presenza di un uomo a bordo di un veicolo in evidente stato di ebbrezza alcolica. Intervenuti immediatamente, gli agenti hanno bloccato il veicolo e ritirato la patente di guida al conducente, che in tutta risposta ha aggredito verbalmente e fisicamente il personale intervenuto sferrando calci e pugni. Bloccato e condotto presso gli uffici del comando di polizia locale, è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria.

Fonte: foggiatoday