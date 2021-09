Addio quota 100, arriva la nuova misura “Ape” per andare in pensione

Foggia, 24/09/2021 – (msn) Il governo Draghi sta studiando una misura alternativa da attuare al termine del triennio sperimentale del sistema pensionistico di quota 100, che scade il 31 dicembre 2021. Introdotto dal primo governo Conte, era stata consentita l’uscita anticipata dal mondo del lavoro a tutti coloro che vantavano almeno 38 anni di contributi con un’età anagrafica minima di 62 anni.

Senza quota 100, che non verrà rinnovata, il rischio di uno scalone improvviso è quasi certo, con un aumento secco di cinque anni dei requisiti anagrafici di pensionamento nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022. Da un giorno all’altro il pensionamento sarebbe accessibile solo a partire dai 67 anni di età, con la pensione di vecchiaia.

In queste ore prende forma il progetto di utilizzare l’Ape sociale, acronimo”anticipo pensionistico” come strumento per anticipare la pensione dopo la fine di quota 100, a partire quindi dal 2022, almeno per gli impieghi ritenuti più gravosi e usuranti. In questa ipotesi, l’anticipo pensionistico sociale verrebbe reso strutturale allargando la platea dei potenziali beneficiari che con 63 anni di età potrebbero lasciare il lavoro prima del previsto. Una sorta di “super” Ape sociale, con un bacino esteso. Ma chi accede oggi all’Ape sociale e cosa cambierebbe? Quanto si prende uscendo prima dal lavoro con questo anticipo pensionistico?

L’Ape può essere richiesto dai disoccupati senza più strumenti di sostegno e dai caregiver famigliari con almeno 63 anni d’età e 30 di contribuzione. E permette ad alcune categorie ritenute usuranti di accedere alla pensione in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla norma generale. In sostanza, chi ha compiuto 63 anni e ne ha almeno 36 di contributi può anticipare l’uscita dal lavoro con un’indennità mensile che viene corrisposta fino all’età della pensione vera e propria. Esempio: se un cittadino può andare in pensione a 67 anni e rientra nelle categorie usuranti, può lasciare il lavoro a 63 prendendo l’indennità fino al compimento del 67imo anno, quando poi percepirà la pensione di vecchiaia.

Non si tratta in senso stretto di un pensionamento all’età di 63 anni: in sostanza, si riceve un’indennità sostitutiva pari alla pensione maturata fino a quel momento, senza penalizzazioni particolari, in quanto è lo Stato a farsi carico dei costi. L’indennità erogata dall’Inps e corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, in caso di iscrizione ad un’unica gestione è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione – se inferiore a 1.500 euro – o pari a 1.500 euro se la pensione è pari o maggiore di questo importo. L’importo dell’indennità di Ape sociale non è rivalutato né integrato al trattamento minimo. Quindi massimo 1.500 euro mensili. (msn)