Divina commedia in manfredoniano. Purgatorio – Canto II

L’Archivio Storico Sipontino, per onorare anche a Manfredonia il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, ha creduto opportuno pubblicare la versione dialettale sipontina, curata da Pasquale Ognissanti, di alcuni canti più noti della Divina Commedia.

Canto II

Ggjà llu sole a ll’orizzonde jev’assunde

ca llu circhje cchjù grusse ce cupirchje

Ggèrusalèmme cum’u jirte punde,

a lla notte c’a ll’opposte lli ngirchje,

asseve da Gange nzimbr’i velange

ch’èssene da mmène quann’ji suvirchje

tande ca bbjanghe e tutte rosse i guange,

llà, ddu steve, de lla bbèll’Aurore,

ca p’a vecchjéje u chelore jì d’arange.

Lunghe llu mére nuje stèmme angore,

cume chi pènze c’ uà fé u camine

ca p’u core vé, p’u curpe addemore,

ècche, propete quanne ji lla matine,

pe llu vapore Marte u russe règge,

nda llu punde sop’a lla marine,

lli stèsse ll’è viste, c’angore ji lègge,

na luce venì da mére, de scatte,

ca a corre nescjune i fé parègge,

e cume pe ll’ucchje me so’ destratte

p’addumanné na cose u duche mije,

ll’è viste cchjù llucènde e mègghje fatte,

po’ de quarte a jèsse ò fatte ll’assije

june tutte bbjanghe bbjanghe, e da sotte

nn’ate, a poc’a poche ll’ò fatt’a lije.

LLu majèstre mije ne nfece motte

mbrime ca bbjanghe ne ll’ò viste ll’éle

e quann’ò canuscjute u galejotte,

subbete ò ditte:”Lli scenucchje chéle;

ji ll’Angele de Ddije, chjich’i méne,

tu, adda vedì de quist’ufficjéle. (30)

Jisse nn’a juse lli strumènde uméne,

tande ca ne rrèmeche e manghe sfile,

schjitte i scille juse, nd’i lide lundéne.

Vide cume tutte ngile ll’affile

muvènne arje pe quidd’ètèrne pènne

ca nge cangene cum’e ll’ati pile.”

Po’, cume cchjù nnanz’a nuje jisse vènne,

ll’Angele devine, chjére cj’appareve

tande ca ll’ucchje a viste ne mandènne,

ll’avascètte, e cudd’a lla rive jeve

accum’e nu schiffe snèlle e leggire,

tande ligge ca ll’acque nn’à gnutteve.

A puppe steve u cèlèstre nucchire,

tande bbejéte c’u teneve mbitte

e cchjù de cind’ ombre sènza scalmire.

“In exitu Israel de Egitte”

Candavene, nzimbre, e pe juna voce

e tutt’ ati salme ca ce so’ scritte,

po’ ll’ò fatt’u sègne da sand’a croce

e lore ce so’ puste sop’a spjagge,

e cume vènne, jisse ce nn’ji veloce.

Quèdda folle ji rumast’a llà, salvagge

jeve d’u luche, e ce guardeve atturne,

cum’e quidd’a cosa nove janne assagge.

Da ogne vanne bbrelleve llu jurne,

llu sole, ca p’i ragge tutte ammonde,

da mizze cile assì llu Chépecurne,

quanne a ggènda nove, jizzé lla fronde,

a nnuje cj’ànne ditte: “Se sapite,

ditece lla vije c’aggire u monde”. (60)

E Vergilje ò respuste: “ Che credite

ca sime èspèrte de custu luche,

sime zijazije nda custu site

poche prime nuje àmme fatt’adduche,

pe nn’ata vije cch’ji stéte aspre e fforte,

ca llu nghjané qquà ce sèmbre nu scjuche,.”

Ll’aneme ca de mè ce sonn’accorte

ca respereve e ca jeve vive,

p’a maravigghje ce so’ fatte nforte.

Cum’u mèsse ca porte ll’aulive

vé lla ggènde pe sènde lli nuvèlle

e d’avvecenarce nescjune ji schive,

acchessì, mbaccj’a mmè, ànne fatte quèlle,

aneme affurtunéte, tutte quande,

scurdanne a pene, pe farece bbèlle.

A june è viste ca c’ji fatte nnande,

e p’abbrazzareme, pe tand’affitte,

ca mm’ò custrètte a fè lla semegljande.

Ombre svanite, schjitte nda ll’aspitte!

Trè volte pe lli méne mme ll’è strinde

e tanda volte ll’è strinde a llu pitte.

De maraviglje, crede, jeve depinde,

pecché quèdd’ombre, rerènne ji, darasse,

e apprisse a jèsse ije me so’ spinde.

P’a bbèlla grazje ò ditte ca parlasse.

Ll’è canascjute, allore, e lla prejèje

ca pe mmè nu poche jèsse ce fermasse.

Mm’ò respuste: “Accume ije a té améje

nda ll’atu munne, mo te vogghje accolte.

però me fèrme, ma tu pecché vèje?”(90)

“Casèlle mije, a turné n’ata volte

a llà, addu stéche, fazze stu vjagge”.

È ditte,”A ttè pecché lla vite ji stolte?”

Jisse a mmè:”Nescjune mm’ò fatte oltragge,

schjitte chi move i cose accume vole,

cchjù volte mm’ò nnejéte stu passagge

c’a ggjusta vulundà sove ne scole

veramènde ò luvéte da trè mise

chi ò vulite trasì sola sole.

E ije c’ a mmarine aveve u vise.

addica llu Tèvere fé llu scéle,

da jisse, core cundènde mm’ò rrise

a quèdda foce addu dritte ne jéle

ca sèmbe sèmbe a qquà lli fé lla coglje

chi abbasce Achèronde ne nge chéle”.

Ije: “Se leggia nove ne destoglje

memorje o juse a ll’amurose cande,

ca mm’accujative tutte lli voglje,

vulisse farme u pjacere, ngandande

ll’anema meje, ca pe lla pèrsone,

venènne qua c’ji affannéte tande.”

“Amore che nella mènte mi raggjone”,

accumenzéje ijsse dolcèmènde

ca lla dulcèzze angone nghépe sone.

LLu mastre mij, ije, e quèdda ggènde

ca p’jisse steve, jeve asséje cundènde,

cume se proprje ninde avèsse mmènde.

E fisse nuje jèmme, sop’a ll’ attènde,

a quiddi note, ed ècche ll’ome onèste,

ce gride: “Che ji mo stu fatte, ombre lènde?(120)

Che cumburtamènde e che mode ji qquèste?

Currite a llu monde, a luvé lli scorze,

acchessì Dije ne nge manefèste”

Cum’e quanne cugghjènne llugghje e jorze.

i palumme, nzimbre, nda lla pasture,

quiste, sènza mustré, lli vicchje bborze,

se cose ce vede ch’i fé pavure,

subbete subbete lassene ll’èsche.

pecché repegghjéte da n’ata cure,

llu stèsse è viste a manejéta frèsche,

lassé llu cande e jirece p’a coste,

cum’e jome sènza sapì lla trèsche.

Né pe nnuje lla vije ji mene toste.. (133)

Il sole era già asceso sull’orizzonte,/ che il cerchio più grande del meridiano copre/ Gerusalemme, con il suo punto più alto/ e la notte che all’opposto suo si incerchia,/ usciva dal Gange insieme alla Bilancia,/ che escono di mano quando è soverchia/ tanto che bianche e rosse (erano) tutte le guance,/ lì dove sta, della bella Aurora/ che per la vecchiaia è color d’arancia./ Noi stavamo lungo il mare,/ come chi pensa come deve andare,/ che con il cuore va, ma con il corpo tentenna,/ ecco proprio quando è mattina,/ che per il vapore Marte si fa rosso,/ nel punto sopra la marina/ ugualmente ho visto, ed ancor rivedo,/venire dal mare, di scatto, una luce/ che cor-reva e nessuna gli pareggia/ e come con gli occhi mi son rivolto/ per chiedere una cosa al mio duca,/ l’ho visto più lucente e ben fatto,/ poi da ogni lato si è manifestato/ uno tutto bianco e da sotto/ un altro, a poco a poco, l’ha seguito./ Il mio maestro non parlò/ prima che quello bianco non mostrasse le ali/ e quando ha riconosciuto il no-stromo (galeotto)/subito ha detto :”abbassi le ginocchia,/ ecco l’Angelo di Dio, giungi (pieghi) le mani,/ tu ne dovrai vedere di questi ufficiali./(30)

Egli non usa strumenti umani,/ tanto che non rema e nemmeno sfila (le vele),/ solo le ali usa nei lidi lontani./ Vedi come nel cielo tutte le affila,/ muovendo l’aria con quelle penne eterne/ che non cambiano mai come gli altri peli./ Poi, come venne più avanti a noi/ l’Angelo divino, chiaro ci apparve,/ tanto che alla vista l’occhio non reistette,/ l’abbassai, e quello andava alla riva/ con uno scafo affusolato e leggero/ tanto leggero che l’acqua non si smuoveva./ A poppa stava il nocchiero celeste,/ tutto beato che era evidente (lo si leggeva)(con) più di cento ombre senza remare./ “In exitu Israele” di Egitto/ cantavano assieme, ad una voce./e tutti gli altri salmi che si son scritti,/ poi ha fatto loro il segno della santa croce,/ ed essi si son posti sulla spiaggia/ e come venne se ne andò veloce./ Quella folla rimase lì, selvaggia (ignara),/ era del luogo e si guardava attorno,/ come quelli che fanno assaggio di cose nuove./ Da ogni parte brillava il giorno,/ il sole che con i raggi tutto inonda,/ da mezzo cielo uscì il Capricorno,/quando la gente nuova alzò la fronte,/hanno detto a noi:”Se sapete/ diteci (indicateci) la via che gira il monte”/(60)

E Virgilio ha risposto:” Che cosa credete/ che siamo esperti di questo luogo,/ siamo pellegrini in questo sito,/ poco prima (di voi) noi abbiamo fatto l’arrivo,/ per un’altra via, che è stata aspra e forte,/ che il salire qui ci sembra un gioco.”/ Le anime che di me si sono accorte/ che respiravo ed ero vivo,/ per la meraviglia han preso paura./ E come il messo (messaggero) che porta l’ulivo/ va la gente per a scoltare la novella/ e d’avvicinarsi alcuno si astiene,/ come quelli hanno fatto a me vicino./ Anime fortunate, tutte quante,/ dimenticando la pena per apparire belle./ A uno ho visto che si è fatto avanti/ per abbracciarmi con tanto affetto/ che mi ha costretto a fare ugualmente./ Ombra diafana solo nello aspetto,/ tre volte con le mani mi ha cinto/ e tante volte me lo son stretto al petto,/ con meraviglia, credo che mi ha guardato,/ perché quell’ombra ridendo si scostò/ed appresso a lei io mi son posto./ Con la bella grazia ha detto che parlassi./ L’ho conosciuto, allora, lo pregai che con me un po’ si fermasse./ Mi ha rispsto:”Come io t’amai/ nell’altro mondo, ora ti accontento,/ però mi fermo, ma perché tu vai?” (90)

“Casella mio, per tornare un’altra volta/ là dove sto, effettuo questo viaggio.”/ Ho detto , “ma a te perché la vita è stata tolta?”/ E lui a me. “Nessuino mi ha fatto oltraggio./ Solo chi muove le cose come vuole/ più volte mi ha negato questo passaggio./ poiché la sua giusta volontà non disobbedisce./ Veramente ha tolto da tre mesi/ che ha voluto entrare solo solo.”/Ed io. Che verso la marina avevo il volto./ dove il Tevere ha la foce,/ con lui, cuor contento, mi ha portato/ a quella riva dove ha posto l’ala/ che sempre qui fa la raccolta/ che già Acheronte non si cala./ Ed io “se (una) nuova legge non distoglie/ memoria o uso al canto amoroso/ che mi acconten-tai tutte le voglie/ volessi tu farmi il favore incantando/ l’anima mia, che per la pesona/ che venendo qui s’affanna tanto.”/ “Amor che nella mente mi ragiona”,/ iniziò lui dolcemente/ che la dolcezza in testa ancora (mi) suona./ Il maestro ed io, e quella gente/ che con lui stava, era assai contenta,/ come se proprio niente avesse nella mente./ E fissi noi ancavamo, sopra l’attenti/ a quelle note, ed ecco l’uomo onesto ci grida:/ “Che cosa è questo fatto, ombre lente’?/(120)

Che compotamento (modo di fare) e che modo (modalità) è questa?/ Correte al monte a togliervi la scorza (corteggia, residui dei peccati)/ così Dio non si manifesta”./ Come e quando raccogliendo loglio e l’orzo/ i colombi, assieme, nella pastura,/ questi, senza mostrare i vecchi orgogli/ se si vede cosa che li fa paura,/ immediatamente lasciarono l’esca (cibo),/ perché presi da altra cura,/ lo stesso ho visto la masnada fresca,/ lasciare il canto ed andare per la costa,/ come un uomo, senza capire la ragione./ Né la nostra partenza fu men dura. (133)