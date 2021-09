San Marco in Lamis (Foggia), 24/09/2021 – “Sono veramente onorato di annunciarvi che domenica 26 settembre, alle ore 19 , in Piazza Madonna delle Grazie, il Presidente della Regione Michele Emiliano sarà nella nostra San Marco in Lamis per sostenere la mia candidatura a sindaco e la nostra coalizione, “Per San Marco”.

Insieme a lui – il sindaco di Puglia – e al nostro caro Vicepresidente Raffaele Piemontese , saranno presenti diversi sindaci del nostro territorio il cui sostegno è motivo di grande orgoglio poiché, come me, condividono le sfide che questo bellissimo ma difficilissimo ruolo comporta ogni giorno;poiché, come me, sanno che amministrare vuol dire pensare alla comunità prima di ogni cosa;poiché, come me, condividono l’amore incondizionato per la propria città;perché la passione e la voglia di continuare a dare futuro al nostro territorio ci accomuna e ci dà la forza di andare avanti ogni giorno.