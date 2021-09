LOL: Pio & Amedeo “Abbiamo rifiutato sia il ruolo di conduttori che di concorrenti”

Foggia, 24/09/2021 – (hallofseries) LOL – Chi ride è fuori sta per arrivare con la sua seconda stagione. Non abbiamo ancora una data ufficiale, perchè Amazon Prime Video. Ciò che è certo è che ci saranno aspettative altissime su questa nuova e agognata edizione, dopo che l’anno scorso la versione italiana di LOL – Chi ride è fuori ha superato ogni altra edizione straniera, arrivando a spopolare in molti paesi del mondo. Sarà sicuramente molto difficile, per i nuovi concorrenti, ripetere le gesta di Frank Matano, Lillo, Elio, Katia Follesa, Caterina Guzzanti, Luca Ravenna, Ciro Priello, Fru, Angelo Pintus e Michela Giraud, gli straordinari protagonisti della prima edizione del pluricelebrato show di Amazon Prime Video.

Tra i possibili concorrenti, a quanto pare, c’erano anche Pio e Amedeo. Di più: i due comici sono stati contattati anche per fare i conduttori, a quanto hanno detto loro stessi. Come riportato da DonnaPop, Pio e Amedeo sarebbero stati contattati da Amazon Prime Video per entrambi i ruoli, sia quello di comici in gara – presumibilmente in duo – sia quello di conduttori, al posto di Fedez e Mara Maionchi. I due avrebbero però rifiutato entrambi i ruoli, rilasciando queste dichiarazioni a tal proposito:

È un format bellissimo ma pur sempre un format. Ormai abbiamo troppa libertà, sarebbe un passo indietro. Comunque qualcuno è stato bravissimo, altri un po’ meno…

Pio e Amedeo avrebbero quindi rifiutato l’opportunità loro proposta da Amazon Prime Video asserendo che la partecipazione a LOL – Chi ride è fuori sarebbe un passo indietro per la loro carriera: dichiarazioni forti, considerando anche che LOL – Chi ride è fuori ha ottenuto un successo planetario e la partecipazione a uno show di tale successo – specialmente come conduttori – può rappresentare un fiore all’occhiello per chiunque abbia la possibilità di prendervi parte. Chissà cosa penseranno di tutto questo gli attuali ‘piloti’ di LOL, ovvero Fedez e Mara Maionchi. (hallofseries)