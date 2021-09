Manfredonia: auto rubata, cannibalizzata e data alle fiamme

Manfredonia (Foggia), 24/09/2021 – “Il giorno 21 luglio 2021, è stato perpetrato l’ennesimo furto d’auto ai danni di una persona residente nel centro sipontino. Nello specifico, si trattava di un’autovettura Alfa Romeo Giulietta, che questa persona acquistò principalmente, per potersi recare sul posto di lavoro, in provincia di Foggia.

Soliti disagi, denuncia di furto ai Carabinieri, privo del proprio autoveicolo e finanziaria da pagare a vuoto. La persona si rassegna a tutto questo, privando anche al padre della sua auto, ovviamente per poter raggiungere il posto di lavoro.

Il 21 settembre 2021, ecco arrivare la “bella notizia” la carcassa dell’Alfa Romeo Giulietta, CANNIBALIZZA e poi data alle FIAMME, viene ritrovata nell’agro di Cerignola, dai Carabinieri della locale Stazione. La carcassa della vettura, viene affidata ad un deposito giudiziario (come previsto per legge) e il malcapitato, ha dovuto sborsare ancora 250 euro circa, per spese di recupero e demolizione.

OLTRE AL DANNO LA BEFFA!?”.