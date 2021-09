Ritorna a Manfredonia l’attesa manifestazione sportiva della Re Manfredi Run, giunta ormai alla sua IV^ Edizione!

Domenica 3 ottobre 2021 a Manfredonia sarà la data della ripartenza del podismo, tra le discipline sportive che più di tutte è divenuta simbolo di restrizioni nel triste periodo storico che fortunatamente ci stiamo mettendo alle spalle.

Grazie ad un enorme sforzo organizzativo, la locale A.S.D. Manfredonia Corre, porrà in essere misure tali da assicurare la tutela di partecipanti, addetti ai lavori e pubblico.

La collaudata e splendida location del porto turistico di Marina del Gargano, sarà dunque la zona di partenza ed arrivo dove i numerosi iscritti, saranno supportati e adeguatamente ospitati.

La gara inserita nel calendario nazionale, si svolgerà su un percorso di unico giro pianeggiante e veloce di 10 km, che si snoderà per le vie del centro storico, per poi continuare sul lungomare sipontino e sulle banchine portuali. Attesi, ai nastri di partenza, molti atleti provenienti anche da fuori Regione, ma gli organizzatori, opportunamente, per dare a tutti i cittadini ed amatori la possibilità di partecipare, hanno deciso di rendere questa edizione la manifestazione come Non Competitiva.

Molto significativo il pettorale dedicato al ricordo della compianta podista e amica di tanti corridori, Genny Quitadamo.

Una mattinata di sport e una festa per le vie cittadine, realizzata grazie alla collaborazione di Forze dell’Ordine, di associazioni di volontari e di organizzatori stessi, che rinunceranno ad indossare scarpette ginniche e il pettorale, pur una migliore riuscita dell’evento.

Sarà consegnata, ad ogni partecipante, la bellissima maglia tecnica celebrativa.

A cura di Antonio Monaco, Manfredonia 24 settembre 2021