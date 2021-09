Monte Sant’Angelo: Piero Pelù alla festa patronale, il 30 settembre live

Monte Sant’Angelo (Foggia), 24/09/2021 – Sarà Piero Pelù l’artista che giovedì 30 settembre chiuderà la festa patronale di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo. Il live si terrà in piazza Papa Giovanni Paolo II.

Il comitato Festa Patronale rende noto che si accederà esclusivamente con green pass e fino ad esaurimento dei posti disponibili al fine di garantire, in esecuzione del piano di safety e sicurezza, il rispetto delle norme anticontagio.

Sarà necessario prenotare il proprio posto a sedere presso la sede del comitato in Corso Vitorio Emanuele domenica 26 settembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e lunedì 27 settembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

SABATO 25 SETTEMBRE

ORE 19:45 | Tomba di Rotari

Veglia per il Creato promossa dall’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

ORE 20:30 | Auditorium Beato Bronislao Markiewicz

“E ti vengo a ricercare…”, Luca Pugliese e Dario Salvatori in concerto

ORE 21:30 | Tomba di Rotari

“La liturgia delle parole”, musica in cammino sui passi della Via Francigena con Simona Aprile (voce) e Furano Sax Quartet

DOMENICA 26 SETTEMBRE

ORE 10:00 | Raduno bandistico per le vie della cità e ritrovo dalle ore 12 in Piazza Duca d’Aosta

LA FESTA

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE

ORE 18:00 | Piazza De Galganis

Presentazione libro “Sentimento popolare. Dal Salento al Gargano il racconto senza tempo delle feste patronali di Puglia” a cura del Presidente di PugliArmonica Graziano Cennamo.

ORE 20:00 | Piazza Duca d’Aosta

Accensione delle luminarie, a cura della “dita Carbone”

ORE 20:30 | Piazza Duca d’Aosta

“Arrivano i clown”, spetacolo per bambini a cura della compagnia “Il piccolo Teatro di Foggia”

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE

ORE 09:30 | Giro per le vie del paese del complesso bandistico “Cità di Monte Sant’Angelo” con termine del percorso, intorno alle ore 12:00, in Piazza Duca d’Aosta

ORE 17:00 | Basilica di San Michele Arcangelo

Tradizionale oferta della Cera alla Basilica da parte dell’Amministrazione Comunale accompagnata dal Comitato Festa Patronale

ORE 17:30 | Piazza Ciro Angelillis

Circus Show per bambini a cura dell’associazione “Piccoli x Sempre”

ORE 18:00 | Basilica San Michele Arcangelo

Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di Molfeta

ORE 21:00 | Piazza Papa Giovanni Paolo II

I SUD FOLK presentano il nuovo album “Terra al Vento”

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE

ORE 10:30 | Basilica San Michele Arcangelo

Divina Eucaristia presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia- Vieste-San Giovanni Rotondo

ORE 16:30 | Basilica San Michele Arcangelo

Prelevamento della Sacra Spada dalla statua di San Michele, IN DIRETTA SU PADREPIO TV e sulla

pagina Facebook del Comitato Festa Patronale con la condutrice RAI 1 del programma “A sua immagine” LORENA BIANCHETTI

ORE 18:00 | Piazza Papa Giovanni Paolo II

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e benedizione della Cità con la Sacra Spada IN

DIRETTA SU PADREPIO TV e sulla pagina Facebook del Comitato Festa Patronale

ORE 20:15 | Piazza Duca d’Aosta

Gran Concerto Bandistico a cura della Banda Cità di Monte Sant’Angelo direto dal M° Mateo Quitadamo

ORE 21:45 | Piazza Papa Giovanni Paolo II

Spetacolo di cabaret con SANTINO CARAVELLA

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE

ORE 21:30 | Piazza Papa Giovanni Paolo II PIERO PELÙ in concerto

LA FESTA PER I PIÙ PICCOLI

Cooperativa Sociale “ELEOS” con il contributo del Comune di Monte Sant’Angelo (progeti di cui al D.M. 25.06.2020) in collaborazione con il Comitato Festa Patronale “San Michele Arcangelo”, con il Centro di Storia e Cultura della Daunia, con l’associazione Paleotech e con

la partecipazione dell’esperto di Archeologia Sperimentale Michele Coppolecchia.

DI STORIE E DI MITI (per bambini da 6 a 11 anni) Visite e laboratori di gioco creativo presso “Il Sentiero dell’Angelo” e il Castello

25 e 26 setembre, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 ritrovo c/o Basilica San Michele Arcangelo

FIABE DI PIAZZA (per bambini da 6 a 11 anni) Reading di fiabe con laboratorio creativo, viaggio alla scoperta delle emozioni primarie.

25 e 26 setembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, 27 setembre, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, 29 setembre, dalle ore 16:00 alle 19:00 c/o Piazza Duca d’Aosta

GIOCOLAB (per bambini da 6 a 11 anni) Appuntamenti all’insegna del teatro sociale, della musica e del gioco creativo.

27 e 28 setembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 c/o Piazzale Antistante Chiesa Madonna della Libera

Workshop COME NASCONO PER NOI LE CANZONI (per ragazzi da 12 a 17 anni) Laboratorio di scritura creativa musicale con Mizio Vilardi e Orazio Saracino.

30 setembre, dalle ore 18:00 alle ore 19:30 c/o Auditorium Peppino Principe Serata concerto “Come nascono per noi le canzoni” di Mizio Vilardi e Orazio Saracino

Il workshop proseguirà nei giorni 01 e 02 ottobre.

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE: COOPERATIVA SOCIALE ELEOS, 349.1175180