Relazione Dia: i tentacoli della Società Foggiana a Rimini

Foggia, 24/09/2021 – (riminiduepuntozero) Il capitolo dedicato all’Emilia Romagna all’interno della relazione del secondo semestre 2020 della Dia, la Direzione investigativa antimafia sui tentacoli della criminalità pugliese viene spiegato che «nella città rivierasca risulta residente un boss del gruppo DELLI CARRI costola dei foggiani SINESI-FRANCAVILLA, con interessi a Rimini, in Alta Irpinia, nonché in Bulgaria, Romania e Repubblica Ceca.

Già condannato al termine del processo “Panunzio” (primi anni ‘90) per associazione di tipo mafioso e per l’omicidio di un imprenditore, l’uomo risulta fra gli indagati nell’inchiesta della DDA di Bari “Grande Carro” 330 (27 ottobre 2020) in quanto al centro di un sistema di riciclaggio realizzato attraverso società intestate a prestanomi e funzionali “al reinvestimento di capitali illeciti, nel settore della ristorazione e dei giochi e delle scommesse nella città di Rimini”».

Ai foggiani e alla loro «conclamata espansione progressiva dalla provincia di Foggia verso l’Emilia Romagna» la relazione rimanda anche anticipando «gli esiti di una importante indagine che il 30 gennaio 2021 nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini ha portato all’arresto di 8 soggetti di cui 7 foggiani che dovranno rispondere, in concorso e a vario titolo, di furto aggravato e porto abusivo di armi in luogo pubblico, quali componenti di una banda impegnata in assalti presso sportelli ATM con la tecnica della “marmotta”».(riminiduepuntozero)