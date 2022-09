Arcivescovo di Boston: “Padre Pio è il santo della porta accanto”

«Non sorprende – afferma il cardinale – che il Papa abbia scelto Padre Pio come santo che esemplifica la missione di misericordia della Chiesa. La prima priorità per Gesù era la misericordia, prendersi cura dei malati, scacciare i diavoli e nutrire gli affamati. Padre Pio ha abbracciato la stessa priorità: la sua era una missione di misericordia verso coloro che erano malati fisicamente o spiritualmente e, in quel contesto, annunciava la buona novella del Vangelo. Il confessionale e la Casa Sollievo della Sofferenza sono solo due dei modi con cui Padre Pio manifestò l’amorevole misericordia di Dio nel mondo sconvolto dal dolore, dalla sofferenza e dal peccato ».

Nei ricordi del Cardinale – che in apertura della sua omelia non nasconde la ormai antica delusione di quado da giovane seminarista si vide rifiutata dal suo Padre Generale la richiesta di potersi recare a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio – appare poi quello legato al Giubileo della Misericordia del 2016, quando il Santo Padre Francesco volle accogliere nella Basilica di San Pietro le spoglie mortali dei due grandi Santi, Pio da Pietrelcina e Leopoldo Mandic, come emblemi della misericordia.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, Padre Franco Moscone, presidente dell’Opera di Padre Pio, ha ringraziato il Cardinale O’Malley per la sua presenza, per la sua testimonianza e per aver aperto uno spiraglio su tutti quei santi e sante della porta accanto: «che con facilità non riconosciamo e non vediamo, ma è proprio lì che la luce del Dio reale e della santità autentica si fa presente. Il mio augurio è che tutti noi sappiamo riconoscere, attraverso la mediazione di Padre Pio, che veramente Dio è reale ed è presente in questo mondo ed è la santità è lo strumento per riconoscerLo e per collaborare con Lui alla salvezza dell’umanità e di trasfigurare questo mondo il luogo di pace e di verità». (operapadrepio)