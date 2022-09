Arriva a Foggia lo Speed Date del Business

Foggia, 24 settembre 2022, (informazione.it – comunicati stampa – fiere ed eventi) – E’ lo Speed Date del Business che, nulla ha a che vedere, con gli intriganti incontri per trovare l’amore.

Un appuntamento dove chi ha idee può incontrare persone che possono contribuire allo sviluppo.

Sono invitate persone dallo spirito innovativo, che vogliono lasciare un segno positivo del loro passaggio, che trovano piacere ad impegnarsi, a studiare soluzioni, a costruire cose, a creare prodotti e affari.

La serata è programmata in questo modo: ci sarà la brevissima auto presentazione di tutti i presenti con la provenienza ed il tipo di interesse e di contributo che vogliono dare: inventore, collaboratore, finanziatore…

Quindi a turno tutti gli inventori presentano la loro idea, formulando chiaramente lo stato dell’arte e le loro necessità per andare avanti.

Al termine di questa fase tutti sono liberi di colloquiare, valutare e prendere accordi, anche indipendentemente dall’associazione.

L’obbiettivo dell’associazione è che si sviluppino imprese, così ragiona e si è attrezzata per poter fare fronte alle difficoltà che quasi sempre si incontrano in questo percorso.

La prima difficoltà è quella di incontrare le persone ‘giuste’, un socio, un collaboratore, questo evento è un catalizzatore, interverranno solo persone con un certo tipo di interessi, gli organizzatori favoriranno questo processo per fare in modo che la serata sia comunicativa anche per i più timidi.

‘Costruisci la tua idea’ mette a disposizione l’organizzazione e gli spazi per effettuare i lavori e, nell’ultima fase della serata, offrirà falanghina fresca con qualche stuzzichino per rendere l’ambiente più informale ed amichevole, magari anche per brindare a qualche ottimo incontro.

Durante e dopo l’evento l’associazione propone tutta una serie di specialisti per dispensare gratuitamente consigli esperti su problemi di varia natura come la fattibilità stessa dell’idea, le modalità realizzative, i criteri di gestione, i brevetti, le richieste di finanziamento, la logistica, le apparecchiature e non per ultima, una parola di incoraggiamento.

Tutti i partecipanti verranno inseriti in un gruppo whatsapp dove potranno conoscere per primi tutte le informazioni utili agli interessi business di ‘Costruisci la tua Idea’.

L’evento nasce dall’esperienza e dal sogno dell’Ing. Mauro Pompetti, un uomo che, con grande passione, sta dedicando la vita a progettare e costruire novità tecnologiche.

L’ing.Mauro Pompetti, laureato in ingegneria nucleare, comincia la sua carriera a Bologna, in una azienda, la Marposs, di oltre 1000 dipendenti, con il compito di sviluppare nuovi dispositivi di misura per le industrie automobilistiche. Una succursale della Marposs è anche a Foggia.

Si trasferisce da Bologna a Foggia 32 anni fa, per collaborare con un’azienda che, grazie all’idea di un foggiano, il sig.Francesco Danese, aveva trasformato i complessi sistemi antifurto del tempo in sistemi semplici, tramite le nuove tecnologie, aumentando a dismisura le funzionalità.

Dopo qualche anno fonda la DPM Elettronica (Domotica Pompetti Mauro) ed inizia la progettazione e la realizzazione di una serie di dispositivi, partendo dall’idea di rendere la casa intelligente. Siamo nel 1992, la parola ‘domotica’ era appena stata creata.

Da lì centinaia di idee e di prodotti sono usciti dai computer della DPM Elettronica, vari tipi di strumentazione e dispositivi di utilità; un esempio è la meravigliosa idea del sig.Antonio Mancusi che è diventata realtà: un sistema per erogare e contabilizzare l’acqua del Consorzio di Bonifica di

Foggia tramite un sistema a tessere per gli agricoltori, la famosa tessera verde che tanti stanno utilizzando.

Chiediamo all’ingegnere di altri progetti famosi: ‘Molti sono riservati o destinati ad un uso molto specialistico’ ci risponde. Ma di Dronesbench può parlare, è uno degli ultimi.

‘Dronesbench permette di capire se un drone è perfettamente funzionante prima di farlo volare’.

L’idea entusiasma, trova spazio nelle fiere di tutto il mondo ma le vendite sono scarse e la speranza di fare in Foggia il centro dove si produrrà Dronesbench per tutto il mondo sfuma.

L’idea Dronesbench è nata a scuola, all’Itis Altamuradavinci e poi stata sviluppata all’Ipsia Pacinotti che presto vanterà di possedere, con questa macchina, il laboratorio droni più avanzato al mondo.

Cosa c’entrano le scuole con le sue invenzioni? ‘Insegno a scuola, oggi all’Altamuradavinci, con un metodo ed un sogno particolare: sogno che gli studenti, dopo la maturità, si mettano insieme per creare nuove imprese. Sogno che questo avvenga per 3 imprese all’anno e, che in capo a 10 anni, le 30 imprese create prosperino, dando lavoro e benessere a tante famiglie che altrimenti avrebbero cercato lavoro fuori.

Per fare questo, in classe creiamo idee, studiamo come realizzarle, le sviluppiamo e poi ci alleniamo a presentare e vendere il nostro prodotto. Quasi sempre si ricorre all’utilizzo di social come you tube, facebook e tik tok.

Gli studenti imparano l’elettronica non come nozione fine a se stessa ma come strumento per risolvere il loro problema del momento, creando competenze e curriculi professionali ed il know how per mettersi in proprio’.

L’ing.Pompetti ci dice ‘Ho maturato e sperimentato la convinzione che, portando a compimento nuove idee e nuovi prodotti, nascono o si sviluppano aziende che danno benessere a lavoratori e famiglie’.

Per questo fonda un’associazione onlus, ‘Costruisci la tua idea’, con l’obbiettivo di aiutare tutti coloro che hanno un’idea nel cassetto. Intende così creare le migliori condizioni affinchè l’idea si sviluppi, mettendo a disposizione i migliori specialisti o creando delle condizioni di incontro con persone con gli stessi obbiettivi.

L’associazione offre ai soci svariati servizi: formativi, ricreativi, ludici, di benessere, culturali chiedendo un contributo per sopperire ai costi di gestione e per accantonare un gruzzoletto per aiutare soci con idee da sviluppare il cui unico impedimento sono i soldi.

Tra i soci ci sono tecnici, commercialisti, webmaster, venditori disponibili a fornire le prime consulenze gratuitamente.

L’evento ‘Speed date del business’ ha lo scopo non solo di fare incontrare inventori ed investitori ma anche di fare incontrare talentuosi simpatizzanti che pur non avendo un’idea propria, vorrebbero volentieri lavorare per una idea condivisa da altri.

Se sei arrivato sino a qui a leggere, giovedi 29 settembre alla 20.30 non perderti questa opportunità, unica nel suo genere. (informazione.it – comunicati stampa – fiere ed eventi)