Il manfredoniano Paolo Borgia nominato Nunzio Apostolico in Libano

Nel 2007 è stato nominato alla nunziatura di Tel Aviv, poi dal 2010 ha servito in Libano al fianco di monsignor Caccia. Nel 2013 rientra a Roma per lavorare nella seconda sezione della Segreteria di Stato, poi in Affari Generali dal 29 ottobre 2014. Dal 1° dicembre successivo viene nominato Consigliere di Prima Classe.

Fonte: farodiroma

Assessore agli Affari Generali

Papa Francesco lo ha nominato Assessore agli Affari Generali il 4 marzo 2016, il più stretto collaboratore del Sostituto per gli Affari Generali. La sezione per gli Affari Generali, detta anche “sezione prima” , ha il compito di accelerare l’attualità relativa al servizio quotidiano del Papa: redazione di atti affidati dal Papa, atti relativi alle nomine in Curia.

Il 3 settembre 2019 è stato nominato Nunzio Apostolico e ha ricevuto il titolo di Arcivescovo titolare di Milazzo. Il 28 ottobre successivo fu nominato Nunziatura Apostolica in Costa d’Avorio . Mons. Borgia parla correntemente quattro lingue: italiano, spagnolo, francese e inglese. In questa funzione diplomatica nella terra dei Cedri, Mons. Borgia succede a Mons. Joseph Spiteri, nominato a sua volta Nunzio Apostolico in Messico nell’estate del 2022. (vaticannews)