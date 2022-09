Il Pane di Monte S.Angelo presidio Slow Food: presentazione a Torino

I panificatori de LaCittà dei due Siti UNESCO sono già in Fiera da qualche giorno e oggi arrivano anche l’Assessore alle Attività produttive Vittorio de Padova e la responsabile del Settore SUAP (Sportello Univo delle Attività Produttive), Libera Cotugno. Per l’occasione saranno presentanti anche i nuovi strumenti di comunicazione e promozione del pane nell’ambito del progetto Tastes from Monte Sant’Angelo (presentato alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia) – realizzati con il supporto del DUC (Distretto Urbano del Commercio) – ed uno spot dedicato al principe dell’eccellenza gastronomica montanara, il pane.