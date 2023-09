Foggia – Ieri è stata una giornata speciale per Italia del Meridione (IdM) Foggia, articolazione territoriale della neoformazione politica nazionale.

È stata presentata la documentazione necessaria presso il Comune per partecipare alle elezioni amministrative per il sindaco e il consiglio comunale di Foggia nella coalizione del cd. campo largo a sostegno di Maria Aida EPISCOPO.

Prima nota positiva riguarda la capacità organizzativa, per le tempistiche, garbo e precisione, espressa sia dal personale dell’Elettorale che dalla segreteria generale.

“L’aver raggiunto questo primo obiettivo, in così poco tempo, è il frutto dell’encomiabile lavoro svolto – afferma Francesco RUSSO referente provinciale di IdM Foggia – dai 32 candidati, dai due presentatori e dallo staff organizzativo, coordinati da Pasquale Cataneo (con ruolo di capolista) e dai numerosi sottoscrittori che hanno dato fiducia a questa squadra in gran parte formata da cittadini alla prima esperienza che si sono ritrovati tutti concordi a volersi impegnare per ridurre gli attuali e rilevanti divari territoriali, di genere e generazionali che riguardano la realtà cittadina e provinciale foggiana sia rispetto ad altre similari del resto del Paese e sia con quelle della stessa regione Puglia. Con tale visione a tutti va il mio personale ringraziamento.”

Dopo l’incontro di inizio mese con la candidata a sindaco e i rappresentanti delle altre formazioni politiche si è giunti, pregevolmente, ad una comune e condivisa visione amministrativa in cui sono stati inclusi anche punti aspetti e programmatici proposti da IdM Foggia, sia dal punto di vista politico che amministrativo, integrati e approvati nell’apposito documento presentato dal candidato sindaco e dalle 10 liste della coalizione.

“Noi tutti e 32 candidati di IdM Foggia, insieme agli attivisti e simpatizzanti, unitamente ai nostri referenti provinciali, regionali e nazionali, desideriamo impegnarci e coinvolgere i cittadini che vorranno unirsi a noi e sostenere la lista e la coalizione, per esempio attraverso la maggiore acquisizione e miglior utilizzo delle risorse economiche pubbliche, ordinarie e straordinarie, per erogare i servizi essenziali e facendo realizzare gli investimenti previsti da anni ma con cantieri non ancora aperti.

Inoltre migliorare l’attrattività per investimenti privati innalzando sicurezza e ordine pubblico e migliorando le dotazioni infrastrutturali e l’accessibilità territoriale.

Tali azioni sono urgenti e indispensabili per aumentare i segni positivi e ridurre quelli avversi per Foggia e i foggiani a partire dal trend negativo della emigrazione, con oltre 10.000 cittadini in meno negli ultimi 20 anni.

Questa “costrizione a emigrare”, soprattutto per motivazioni legate al lavoro, ha sottratto cittadini affetti, emozioni, economia e benessere alle famiglie di questa Comunità ripiegata su se stessa– sottolinea Pasquale CATANEO esperto di politiche territoriali- con grande umiltà ma con altrettanta determinazione, ci impegniamo a invertire il depauperamento, non solo demografico, ma anche quello culturale, sociale ed economico puntando alla graduale realizzazione dei punti salienti del qualificato programma presentato per togliere Foggia dalle ingiuste posizioni marginali nelle graduatorie della vita in cui è oggi collocata e rilanciarla in TUTTA UN’ALTRA STORIA grazie al voto dei foggiani e l’elezione a sindaco di MariaAida EPISCOPO.”

Ecco la lista dei candidati di “Italia del Meridione Foggia” depositata ieri presso il Comune di Foggia

PASQUALE CATANEO

LEONARDO ABAZIA

TERESA ACCINNI

ROSA ALARI

DAVIDE PIO ALBANESE

GIROLMINA AVELLA

DOMENICO BASANISI

ROSA CARDONE

LUCIANO CICIRETTI

MARIA CIOCIOLA

RAFFAELE COSTANTINO

MARIA d’AMELIO

LUIGI PIO d’ANGELO

LORENZO de CONCILIIS

COSTANZA DI LELLO

MARIA PIA DIVIRGILIO

MARIA PIA GIANNINI

ENKELEDA GOLI

ANTONIO PACIELLO

ALDO PAPALE

MARIA TERESA PERRINO

FRANCESCO PAOLO POLISENO

ROSALBA RICCI

LEONARDA RIZZO

GAETANA RUBANO

NICOLA RUSSO

ALESSIO RUTIGLIANO

FRANCESCA SCARPIELLO

ANNA LUIGIA TAURINO

FRANCESCA TOZZI

FRANCESCO TROIANO

ALESSIA TERESA ZICHELLA

Italia del Meridione Foggia