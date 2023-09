Buon pareggio del Manfredonia a Fasano: finisce zero a zero

BUON PAREGGIO DEL MANFREDONIA A FASANO: FINISCE 0 A 0

Si torna nello stadio, nel quale, giusto qualche mese fa, il Manfredonia Calcio, targato Di Benedetto, trionfava nella finalissima playoff contro il Gallipoli e tornava, quindi, dopo 5 anni di assenza, nella quarta serie nazionale. Ma il Vito Curlo è anche una “casa comune”, grazie all’amicizia ed al gemellaggio di lunga data tra le due tifoserie.

Molto bello, infatti, lo sventolio di bandiere delle due squadre nel pre gara al centro del terreno di gioco. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giorgio Napolitano.

Fischio d’inizio, passano solo 30 secondi, ed il Fasano si rende pericoloso con Losavio agevolato da una indecisione di Konate.

Al 3′ prima vera e pericolosa occasione per il Fasano con Ganci che da un batti è ribatti nell’area del Manfredonia, riceve il pallone e lascia partire un fendente insidioso che fa la barba al palo.

Al 8′ si affaccia, per la prima volta in area avversaria il Manfredonia, con un tiro deviato in angolo.

Sostanziale equilibrio in campo tra le due squadre, sino al 31′, quando, il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Fasano, per fallo di Forte su Losavio, penetrato in area di rigore, dopo essersi liberato di Konaté. L’esecuzione del calcio di rigore da parte di Battista è centrale e debole con la sfera bloccata agevolmente da Paduano.

La gara prosegue sino al termine del primo tempo senza azioni offensive degne di nota, con la sola segnalazione della sostituzione di Balba con il subentrante Brunetti al 39′. Un primo tempo, a consuntivo, caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra le due squadre e con poche emozioni, con il Fasano che ha cercato di imbastire il gioco ma ha trovato, quasi sempre, un Manfredonia accorto e concentrato nel chiudere gli spazi agli avversari e cercare la giocata in ripartenza, rimettendosi a qualche invenzione del centrale d’attacco Pozzebon.

Si torna in campo per la seconda frazione di gioco e Mr Cinque manda in campo Amabile al posto di Calemme. Il Manfredonia inizia con il piglio giusto e nei primi 5 minuti cerca di impensierire la retroguardia del Fasano.

Sostanziale equilibrio sino al 20′, quando Bianchini cerca di impensierire Paduano con un tiro centrale facilmente intercettato.

Pericoloso scambio tra Losavio e Battista al 28′ con quest’ultimo che tenta di sorprendere Paduano ma il tiro è debolmente centrale.

Girandola di sostituzioni nel Fasano ma anche Cinque manda in campo Valentini al posto di Basualdo al24′ metre al 31’richiama in panchina Pozzebon e tenta la carta Cesario. Al 44′ occasionissima per il Fasano in area con Renelus che sciupa malamente.

Sette i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, con la gara che si incanala verso il triplice fischio, con il Manfredonia che realizza il suo primo punto in campionato, ottenendo un pareggio meritato, giocando una gara accorta. Si interrompe, quindi, il trend negativo che era prima di tutto l’obiettivo di Mr Cinque, con la squadra che ha evidenziato dei miglioramenti di tenuta fisica e nella gestione dei momenti topici della gara soprattutto nella fase di non possesso.

Pareggio sostanzialmente giusto e meritato.

Tabellini

U.S. CITTA’ DI FASANO: Lazar, Manfredi, Brignola, Barellini (31’st Tricarico), Bianchini, Aprile(18st Pambianchi), Battista, Ganci, Losavio, Idoyaga (18st Renelus), Calabria (31’st Conticchio). A disposizione: Illuzzi, Pambianchi, Capristo, Palladino, Lezzi, Esposito, Tricarico, Conticchio, Renelus. All:Tiozzo Luca

Manfredonia: Paduano, Forte, Taormina, Basualdo(24’st Valentini), Konatè, Barboza, Balba (39pt Brunetti), Giacobbe, Pozzebon (31’st Cesario), Calemme(st Amabile), Babaj. A disposizione: Antonino, Brunetti, Prencipe, Viti, Valentini, Amabile, Cesario, Achik. All.Cinque Franco.

Ammoniti: Bianchini, Amabile, Aprile, Manfredi.

Angoli: 1 a 5

Recuperi: 1’pt e 7’st

Arbitro: sig. A. Recupero sez. Lecce

Assistenti: sigg. De Marzo (Bari) e P. Palermo (Bari)