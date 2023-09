“Cadavere bendato, con piedi legati, appeso al guardrail: shock sulla Gvt”

Il corpo di un uomo è stato scoperto su un tratto della Gvt, una strada ad alta velocità, con i piedi legati, bendato e con segni di percosse. Le autorità incaricate dell’indagine sono i Carabinieri.

Secondo quanto si è appreso, sul cadavere sono stati riscontrati segni evidenti di percosse e ferite. Il corpo era stato collocato all’esterno della strada, in una zona di vegetazione, poco visibile per chi passava in auto. La scoperta è stata fatta dai tecnici dell’Anas.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti oltre ai Carabinieri, anche il personale del servizio sanitario 118, agenti della Polizia di Stato e vigili del fuoco. Recentemente, il pubblico ministero di turno e il medico legale sono giunti sul posto, il che suggerisce che presto verranno effettuati ulteriori accertamenti sul corpo.