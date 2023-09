Cislaghi: “Numero Unico per le Emergenze (112) e “control room” per la videosorveglianza”

Foggia – La prontezza e l’efficacia degli interventi in caso di emergenza è la condizione prima perché l’intervento riduca al minimo le conseguenze delle emergenze stesse e la normativa europea (91/396/CEE) prevede che ogni stato membro si doti di un numero unico per le emergenze, il 112, a cui Regione Puglia ha espresso la volontà di uniformarsi con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2019, n. 408, “Attuazione nella Regione Puglia del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 secondo il modello della Centrale Unica di Risposta”.

A novembre 2019 Regione Puglia annunciava per l’estate 2020 l’attivazione del servizio Numero Unico di Emergenza a Foggia in locali situati presso l’aeroporto Gino Lisa a cui dovevano essere destinati parte del personale, 143 nuovi assunti, previsti per estendere il servizio in tutta la regione. Purtroppo tutto questo, a oggi, è rimasta solo una promessa sulla carta.

Degli assunti per Foggia si è persa ogni traccia, la “control room” è ancora in fase di realizzazione e i cittadini foggiani devono ancora districarsi tra i vari numeri per ottenere aiuto in caso di emergenza venendo spesso rimpallati tra un 118, un 113 o la Polizia Locale per ottenere soccorso. Poi se servono più specialisti, come in caso di un malore in casa con porta chiusa, le cose si complicano ulteriormente.

Mi chiedo cosa ha impedito l’attivazione del servizio e ora che sono ampiamente scaduti e termini per dotarsi della Centrale NUE, doveva essere pronta entro il 31/12/1996, siamo sotto procedura di infrazione alle norme europee con le relative multe e mi chiedo anche che fine abbia fatto il personale che doveva lavorare a Foggia.

A queste domande deve rispondere l’Assessore al Bilancio di Regione Puglia da cui dipendono i finanziamenti a cui chiedo anche se non fosse stato possibile attingere a finanziamenti europei invece che pagare multe domani.

Per il futuro della città, per una migliore gestione delle emergenze auspico che con il nuovo Consiglio Comunale, e sin da ora tutti i Candidati Consiglieri Comunali, si levi forte la voce per dotare la città e la provincia della Centrale per le emergenze ricordando all’Assessore regionale al Bilancio che c’è ancora una graduatoria di idonei a questo servizio e che se Regione Puglia si da una mossa la centrale si può attivare in tempi brevi dando anche lavoro 30 persone, già dichiarate idonee avendo superato il concorso la cui graduatoria è ancora valida, che in una città oppressa dalla disoccupazione è come bere acqua fresca per un assetato.

Fiorenzo Giorgio Cislaghi – Candidato Consigliere con M5S