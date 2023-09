Comunità Politica PER Foggia presenta la sua lista civica di candidate e candidati a sostegno di Maria Aida Episcopo: “Pronti a un rinnovamento radicale”

La Comunità Politica per Foggia partecipa alle elezioni del 22-23 ottobre con una propria lista, a maggioranza femminile, all’interno della coalizione che sostiene Maria Aida Episcopo, che potrebbe essere la prima donna a ricoprire la carica di Sindaca.

La lista contiene candidature di persone alla prima esperienza elettorale o mai elette, tutte ben saldamente di area progressista, con una fascia di età che va dai 18 agli 83 anni.

Al termine di un percorso partecipato di elaborazione e di analisi dell’attuale situazione cittadina, la Comunità politica ha scelto di presentarsi a queste elezioni per rappresentare i valori dell’antifascismo, del pacifismo, della legalità e dell’antimafia, della solidarietà e dell’eguaglianza.

Lo fa con la volontà di tramutare i valori in impegni concreti per la città: bilancio partecipato, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, potenziamento degli asili nido e della assistenza domiciliare integrata, tra gli altri punti chiave.

Lo fa credendo nel bisogno di rappresentanza di tante cittadine e cittadini che vogliono un consiglio comunale rinnovato radicalmente, nelle persone e nelle pratiche politiche, coerenti e senza trasformismi. Lo fa con lo scopo di portare a Palazzo di Città un nuovo modo di fare politica che chiami alla partecipazione e alla trasparenza.

“Il nostro progetto civico da circa un anno ha lavorato a un programma di rinnovamento politico per Foggia che consentisse di tornare a sentirsi comunità e, pertanto, a impegnarsi in prima persona per risollevare le sorti della propria città. Vogliamo partecipare a queste elezioni con entusiasmo per dare voce a tanti cittadini disillusi” afferma il portavoce della Comunità, Luciano Beneduce, candidato nella lista “certi del bisogno di trasparenza amministrativa e partecipazione, di costruzione di una memoria collettiva, come armi fondamentali per impedire il ritorno di dinamiche perverse che hanno reso il governo della città permeabile a fenomeni mafiosi, di corruzione e malaffare”.

“Siamo consapevoli che il ritrovarci in un campo largo così vasto non ci ha concesso di affermare nella coalizione tutti i principi e valori che abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere, tra cui scongiurare trasformismi e candidature discutibili, questo ci spinge a ricordarli e a ribadirli ancora più convintamente nella campagna elettorale, certi che la gente chiamata alle urne saprà scegliere chi rispecchia questi valori” conclude Beneduce.

L’elenco completo delle candidate e candidati della Comunità Politica per Foggia:

Luciano Beneduce docente universitario, portavoce Comunità politica, impegnato in associazionismo cittadinanza attiva;

Gabriella Amicarelli docente di Inglese in pensione, pacifista, ecologista;

Luigi Pietro Filippo Bevilacqua (detto Pierluigi) Attore, Regista teatrale;

Giulia Bonavoglia Studentessa liceo linguistico, attiva in associazione accessibilità culturale e sociale;

Rita Capaccio Avvocata, attivista movimento Equità Territoriale;

Giuseppina Carretta (detta Pina) impegnata politicamente da anni e attivista in associazioni animaliste, ambientaliste e di volontariato;

Pierluigi Cascavilla insegnante, attivo nel volontariato e nell’associazionismo;

Anna Ester Di Flumeri impiegata, antifascista e pacifista;

Guglielmo Di Gioia (detto Mimmo) storico attivista dell’ambientalismo e pacifismo foggiano;

Anna Formiglia insegnante di arte e immagine in pensione;

Yuri Frezza Mazzeo studente universitario e laureando;

Anna Lepore docente, pacifista, esperta in progetti europei di cooperazione internazionale;

Erika Longo praticante commercialista, attiva nel volontariato;

Fernando Marotta Operatore Sociosanitario, Impegnato in associazionismo;

Nazario Martino docente in pensione;

Valentina Mercurio Medico veterinario, attiva nella tutela del benessere animale e della biodiversità;

Flavia Pagliara Impiegata di banca, sindacalista, mammaAgedo, attivista per i diritti delle persone LGBT+;

Luigi Paparesta docente, pacifista, con esperienze nel volontariato;

Maria Adele Prencipe docente di sostegno. Impegnata in associazioni di volontariato, cittadina attiva;

Michele Maurizio Rizzi (detto Maurizio) impiegato Servizio Farmaceutico Territoriale Asl Fg da sempre impegnato e attento al benessere della Comunità foggiana;

Roberto Antonio Ruggiero Responsabile amministrativo, impegnato in associazionismo, appassionato di giustizia sociale;

Filomena Anna Maria Sportelli Medico specialista ospedaliero, centro trasfusionale O.O.R.R.;

Anna Tappi dirigente SSN in pensione. Impegnata in cooperazione internazionale;

Oreste Zingarelli insegnante, Architetto.