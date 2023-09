Grazia Pennella: “TOKYO, ‘Orsetto buono del Porto’, chiede aiuto”

“A seguito di segnalazione di alcuni cittadini che hanno evidenziato accadimenti in cui Tokyo (Chow Chow che stazione presso il porto di Manfredonia) ha dimostrato territorialità e senso di protezione del luogo in cui vive abitualmente, SI CERCA ADOZIONE per Tokyo.

È un cane dolcissimo, capace di convivere serenamente con l’uomo. Tokyo tende a difendere il luogo in cui staziona abitualmente, ponendo in essere comportamenti di protezione territoriale come se fosse casa sua ma non è assolutamente un cane aggressivo. Viste le sue abitudini di vita, di una vita fatta di lunghe passeggiate e di completa libertà e di contatto con la gente, si cerca una collocazione non in un posto isolato ma in una casa con delle persone che possano dargli tanto Amore. Per chi fosse interessato può scrivermi in privato”.