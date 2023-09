Rigenerazione treni Minuetto, niente Foggia, trasferimento a Foligno

Foggia – Le operazioni di rigenerazione dei quattro treni elettrici Minuetto, rimasti inutilizzati per anni e in condizioni di degrado presso la stazione di Umbertide, sono state avviate dalla Giunta regionale. Questa importante notizia è stata annunciata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche.

Melasecche ha spiegato che il primo convoglio verrà trasferito presso l’Officina Manutenzione Ciclica Locomotive di Foligno, seguendo il piano concordato dalla Regione. Allo stesso tempo, ha aggiunto che si sta procedendo al ripristino e alla rielettrificazione dell’intera linea regionale ferroviaria ex Fcu, dove i quattro Minuetto, una volta completamente rigenerati, torneranno a operare, sostituendo i vecchi treni a gasolio.

L’assessore ha inoltre comunicato di aver inviato una lettera a Busitalia Sita Nord, autorizzando il trasferimento del complesso Minuetto da Umbertide all’officina e l’esecuzione dei lavori di revamping.

Melasecche ha sottolineato che il trasferimento degli impianti industriali da Foggia a Foligno rappresenta un importante risultato ottenuto grazie all’impegno e alla collaborazione. Ha anche evidenziato che, con la riapertura dell’intera dorsale della Fcu, l’introduzione della trazione elettrica e l’implementazione del sistema di controllo marcia treno Ertms entro la fine del 2024, diventa essenziale avere a disposizione i Minuetto di proprietà della Regione, insieme ad altri convogli come già previsto, per il processo di sviluppo dell’esercizio ferroviario sulla linea regionale. Pertanto, è stato dato il via ai lavori.

Lo riporta l’ANSA.