Una tromba marina si forma vicino al Gargano. Le foto del fenomeno

Gargano – Il Gargano è stato colpito da un fenomeno meteorologico spettacolare: una tromba marina si è formata vicino le coste di Torre Mileto, nel comune di San Nicandro Garganico.

Il vortice d’aria e acqua, che ha raggiunto un’altezza di diverse decine di metri, è stato avvistato e fotografato da alcuni testimoni che si trovavano in zona.

Si tratta di un evento raro ma non insolito in questa stagione, quando il contrasto tra le temperature dell’aria e del mare favorisce la formazione di nubi cumuliformi. Le trombe marine, fortunatamente sono fenomeni in genere meno pericolosi, ma possono comunque causare danni ma in genere l’entità è minore.

Il maltempo sta imperversando in queste ore sul Gargano, dove sono previsti temporali e schiarite alternati fino alla sera di domani. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, da martedì tornerà il sole con temperature in aumento, che raggiungeranno i 25 gradi massimi per i comuni del Gargano e i 28 gradi previsti a Foggia.