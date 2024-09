ANGRI (SALERNO) – “Carissimo popolo di Angri,

con la presente lettera desidero comunicarvi la mia decisione di dimettermi dall’incarico di Presidente della nostra squadra di calcio U.S. ANGRI 1927.

Decisione difficile e sofferta ma dopo attenta riflessione e valutazione della situazione, ritengo che sia arrivato il momento di passare il testimone ad altri che possano portare nuove idee e energie per il futuro del club.

È stato un onore e un privilegio poter dirigere e rappresentare la U.S ANGRI 1927 durante il mio mandato, ma credo che sia giunto il momento di lasciare spazio a nuove leadership che possano guidare la squadra verso un futuro che garantisca un percorso più sereno.

Desidero ringraziare tutti i membri dello staff, i giocatori, i tifosi e tutti coloro che hanno contribuito ed hanno condiviso con me gioie e dolori durante il mio mandato da Presidente.

Sono grato per il sostegno e la fiducia che mi avete dimostrato in questo periodo dove abbiamo raggiunto una salvezza in un campionato difficile come quello di serie D, in un girone tremendo.

Sono disponibile a collaborare per garantire una transizione fluida e un passaggio di consegne senza intoppi garantendo i miei impegni di gestione. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità.

Ringraziandovi nuovamente con tutto il mio cuore, per la fiducia e il supporto dimostratomi, porgo un affettuoso abbraccio a tutto il popolo grigiorosso”.

Raffaele Niutta