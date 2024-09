Cerignola, convocato il prossimo consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale ha convocato l’assemblea in seduta ordinaria per lunedì 30 settembre 2024, alle ore 16:00 in prima convocazione, e martedì 1 ottobre 2024, alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città. All’ordine del giorno figurano cinque punti cruciali.

Tra i temi in discussione, spicca l’approvazione delle modifiche agli articoli 6 e 8 del Regolamento del Consiglio Comunale (proposta n. 68). Seguirà il conferimento della cittadinanza onoraria al corpo della Polizia di Stato di Cerignola (proposta n. 56), un riconoscimento per il loro impegno nel territorio.

In programma anche l’esame del recepimento della Legge Regionale Puglia n. 36 del 19 dicembre 2023, relativa alla disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia (proposta n. 63). Un altro punto fondamentale sarà l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2023, in conformità all’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 (proposta n. 64).

Infine, si discuterà la ratifica della variazione di bilancio di previsione finanziario 2024-2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con la delibera n. 152 del 10 settembre 2024 (proposta n. 66). Le sedute del Consiglio saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale del Comune, come previsto dall’art. 1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute, approvato con delibera n. 10 del 22 dicembre 2021.

