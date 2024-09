Dopo un avvio di stagione brillante, la prima battuta d’arresto è arrivata per il Cerignola, sconfitto dal Potenza nell’ultima gara di campionato. La sconfitta ha avuto un doppio impatto: i gialloblù hanno perso non solo la partita contro i lucani, ma anche la vetta della classifica, ora occupata dal Benevento. Nonostante il passo falso, l’allenatore Michele Raffaele ha invitato a mantenere la calma, senza drammatizzare.

Ora, il Cerignola guarda avanti, determinato a riscattarsi subito. L’occasione si presenta già domani sera, quando la squadra sarà impegnata in trasferta contro il Catania allo stadio “Massimino”, con il fischio d’inizio fissato per le 20:45. Nella sfida contro il Potenza, Raffaele ha dovuto fare a meno di pedine importanti come Cuppone e Jallow in attacco, e dei difensori Ligi e Martinelli.

Nonostante le assenze, al momento non sembrano essere in programma nuovi innesti dal mercato degli svincolati, per sopperire alla prolungata indisponibilità di Jallow, ex attaccante del Pescara. Il Cerignola ha dunque l’obiettivo di dimenticare in fretta la sconfitta e riprendere la marcia, consapevole che il cammino in campionato è ancora lungo.

Lo riporta telesveva.it