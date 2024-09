MANFREDONIA (FOGGIA) – Dal 27 settembre al 6 ottobre 2024, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, torna il “Festival Internazionale di Chitarra”, importante e prestigiosa kermesse musicale che ospita concertisti di chitarra classica di fama internazionale.

Così come nelle passate edizioni la qualità della musica sarà protagonista con un calendario di concerti che spazia dalla purezza della musica classica ad altri generi come il pop, il latin jazz ed il flamenco.

Location di quasi tutti gli eventi sarà la splendida chiesa barocca Santa Chiara che, già in passato, ha ospitato eventi culturali di alto livello.

Punta di diamante di questa edizione sarà Dale Kavanagh, musicista ed artista di prim’ordine, una degli interpreti di chitarra con un talento ormai acclarato e che, oltre ad esibirsi in un concerto in cui eseguirà brani del suo repertorio, terrà una Master Class in cui condividerà con i partecipanti le sue conoscenze ed esperienze.

L’opera dell’Associazione “DuoCaputoPompilio” continua, non solo nella divulgazione della cultura musicale (in particolare del repertorio della chitarra) ma anche nel ricordo del Maestro Giuseppe Caputo talentuoso concertista di chitarra classica prematuramente scomparso a cui è dedicato, nell’ambito del festival, un concorso internazionale di chitarra classica.

Non solo musica in questa edizione: venerdì 4 ottobre, al mattino, presso la Biblioteca Comunale verrà allestita una Mostra di Liuteria a corredo di un interessante seminario tenuto dal Maestro

Romolo Calandruccio sull’interpretazione filologica dei brani di Ferdinando Carulli.

Ad aprire questa edizione, venerdì 27 settembre, è stata chiamata l’ ORCHESTRA DI CHITARRE “DE FALLA” diretta dal Maestro Pasquale Scarola che proporrà un programma musicale dal titolo “Da Rossini ai Beatles”.

Sabato 28 settembre saranno due i concerti in programma sempre nella Chiesa di Santa Chiara. Aprirà la serata Francesco Tizianel, un “one man band”, chitarrista fingerstyle primo al mondo ad essere prodotto dal celebre duo Tuck & Patti che si sono così espressi: “Francesco ha la capacità di arrivare direttamente al cuore della musica e di rivelarlo al cuore degli spettatori”.

A seguire si esibirà il “Di Fulvio Latin Jazz Trio”. Con Maurizio Di Fulvio, alla chitarra, ci saranno Simona Capozucco, una delle più apprezzate interpreti canore della scena jazzistica, e

l’esperto Ivano Sabatini al contrabbasso.

Il programma del concerto, attraverso accostamenti singolari, presenta un’interpretazione elegante e trascinante del “choro brasileiro” e della tradizione napoletana e, allo stesso tempo, eclettica e pulsante con l’esecuzione di “standard latin-jazz e classical music”.

Domenica 29 settembre, il festival si sposterà presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla” per un’appassionante serata con il trio” Pasiòn Andaluza Flamenco”. Il Maestro Carles Pons, alla chitarra, sarà accompagnato al pianoforte da José Manuel Cuenca e dalla ballerina Almudena Roca con la partecipazione del soprano Giusy Miriam Pompilio.

Il secondo weekend di programmazione riprenderà, poi, nella location della Chiesa di Santa Chiara, venerdì 4 ottobre con due appuntamenti di altissimo livello.

In apertura di serata, la performance del Maestro Romolo Calandruccio che delizierà la platea utilizzando due chitarre storiche dell’800 e che si esibirà in una serie di brani rivisitati del maestro Ferdinando Carulli, celebre chitarrista e compositore italiano del XIX secolo.

A seguire, l’attesissima Dale Kavanagh, considerata una delle migliori chitarriste classiche a livello mondiale che ha tenuto oltre mille recital in più di quaranta paesi esibendosi come solista, in concerti con orchestra e in duo. “Kavanagh plays Kavanagh” il titolo del suo recital.

Ancora un doppio appuntamento per sabato 5 ottobre: Sinan Ersahin chitarrista classico e direttore artistico del “Cemal Resit Rey International Istanbul Guitar Festival” che si tiene nel più prestigioso auditorium per la musica classica in Turchia, aprirà la serata; dopo la sua performance ci sarà il concerto di Bogdan Mihailescu, rumeno, vincitore della passata edizione del Concorso Internazionale di Chitarra “Giuseppe Caputo”.

Domenica 6 ottobre interamente dedicata al compianto artista sipontino Giuseppe Caputo con il concerto di tutti i finalisti di questa edizione del concorso e con la premiazione dei vincitori e

l’assegnazione del trofeo a lui intitolato.