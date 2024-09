FOGGIA – Ha provocato un incidente stradale, danneggiando gravemente una Mercedes, e fugge.

Ma la Polizia Locale è stata più veloce del conducente del camper «incriminato», e lo ha rintracciato e bloccato.

È accaduto questo pomeriggio in via Natola, a Foggia, dove la Mercedes colpita ha riportato danni importanti. Il camper è fuggito ma i vigili l’hanno trovato nei pressi del Parco Volontari per la Pace.

Il mezzo è stato sequestrato.