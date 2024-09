Foggia, 24 settembre 2024. L’Università di Foggia ha ottenuto ancora una volta un importante riconoscimento, vincendo la Call HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 per la Notte Europea dei Ricercatori 2024-2025. Questo progetto, promosso nell’ambito del Programma Horizon 2020 della Commissione Europea, mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca scientifica e sul ruolo cruciale dei ricercatori nella società contemporanea.



La manifestazione, che rientra nel programma degli eventi celebrativi del 25esimo anniversario dell’istituzione dell’Università di Foggia, si terrà venerdì 27 settembre e avrà come titolo per l’edizione 2024 “A Researchers Night in the Mediterranean – Researchers Beyond Frontiers”. Il tema scelto sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale e interdisciplinare, mettendo in luce le sfide globali e locali che i ricercatori affrontano.

“Siamo orgogliosi di presentare questa nuova edizione della Notte Europea dei Ricercatori ormai diventata un appuntamento annuale atteso e partecipato dalla nostra comunità accademica e cittadina. Questo evento rappresenta un’occasione unica per avvicinare il pubblico al mondo della ricerca, permettendo di scoprire il ruolo centrale dei nostri ricercatori e l’impatto concreto del loro lavoro sulla società. L’edizione 2024, con il tema “A Researchers Night in the Mediterranean – Researchers Beyond Frontiers”, si propone di far conoscere il valore della scienza nella risoluzione delle grandi sfide globali, in un’ottica di collaborazione internazionale e multidisciplinare. L’Università di Foggia conferma così il proprio impegno nel promuovere la cultura scientifica e nel contribuire al progresso della società, coinvolgendo sempre più cittadini in questa importante iniziativa.” Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio.

Il ricco programma multidisciplinare proposto dall’Università di Foggia con i suoi otto Dipartimenti, riflettendo la varietà e l’impatto della ricerca nelle diverse aree di interesse, prevede l’allestimento di stand a carattere scientifico a cura dei ricercatori Unifg e numerose attività spaziando dalle Scienze mediche, a quelle economiche, giuridiche, agronome, umanistiche e sociali.

“La Notte Europea dei Ricercatori rappresenta una importante opportunità che consente di rafforzare il rapporto di scambio esistente tra la comunità e l’Accademia. L’obbiettivo principale delle iniziative promosse dal nostro Ateneo, nell’ambito del progetto, è quello di condividere con la società i valori fondamentali della ricerca, tra i quali la passione, l’accuratezza, la dedizione, la curiosità e la condivisione. Il tema principale del progetto ci riporta proprio alla necessità di condivisione e al concetto fondamentale secondo il quale la ricerca ha senso di esistere solo se viene posta a servizio della società.” il commento del prof. Fabio Arena, delegato rettorale alla Ricerca e coordinatore scientifico della manifestazione .

Nell’ambito delle iniziative un’attenzione particolare sarà dedicata alla lotta alla resistenza antimicrobica, un problema globale sempre più pressante, che sarà affrontato con l’approccio One-Health finalizzato a sottolineare la connessione tra la salute umana, animale e ambientale, includendo anche ecosistemi terrestri e marini.

L’obiettivo principale della manifestazione è coinvolgere i cittadini, avvicinandoli al mondo della ricerca e promuovendo la consapevolezza sull’importanza del lavoro svolto dai ricercatori per plasmare un futuro sostenibile e sicuro per la società.

Il programma degli eventi è disponibile sul sito www.unifg.it