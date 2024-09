MANFREDONIA (FOGGIA) – Nei giorni 3 e 4 ottobre 2024 avrà luogo una manifestazione religiosa in onore di S. Francesco D’Assisi.

Come riportato nell’Ord. n. 189/2024: “Considerato che per il corretto e sicuro svolgimento delle suddette celebrazioni è necessario adottare misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità con specifici provvedimenti sul transito e la sosta dei veicoli”.

Giorno 3 ottobre 2024 Processione:

Dalle ore 11:00 alle ore 22:00 è vietata la sosta e la fermata di tutte le categorie di veicoli nelle seguenti strade e piazze:

Via Tribuna, tratto prospiciente la Chiesa S. M. delle Grazie;

E’ vietata temporaneamente la circolazione di ogni categoria di veicoli, limitatamente al passaggio del corteo dei partecipanti, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, lungo il seguente itinerario:

Chiesa S. Maria delle Grazie, via Tribuna, via Stella, via San Lorenzo, via Santa Chiara, Corso Roma, Piazza Giovanni XXIII°, via del Seminario (Chiesa San Francesco).

Giorno 4 ottobre 2024 Processione San Francesco D’Assisi

Dalle ore 11:00 alle ore 22:00 è vietata la sosta e la fermata di tutte le categorie di veicoli nelle seguenti strade e piazze:

Via Tribuna, tratto prospiciente la Chiesa S. M. delle Grazie.

E’ vietata temporaneamente la circolazione di ogni categoria di veicoli limitatamente al passaggio del corteo dei partecipanti, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, lungo il seguente itinerario:

Chiesa S. Maria delle Grazie, via Tribuna, via Magazzini, via Isonzo, via G. Matteotti, Via C. Colombo, via Tribuna, via dell’Arcangelo, Corso Manfredi (Piazza del Popolo), via Ospedale Orsini, via Tribuna, Chiesa S. Maria delle Grazie.

Ordinanza festa san francesco dassisi 24 settembre 2024