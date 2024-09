Primo turno infrasettimanale in Serie C

Il 6° turno del girone C di Serie C prende il via questa sera con il primo appuntamento infrasettimanale della stagione, suddiviso su tre giorni. Alle 20:45, si accendono i riflettori su tre incontri: la Cavese sarà ospite dell’Altamura in terra pugliese, la Casertana sfiderà in casa il Taranto, alle prese con una situazione critica, mentre il derby campano tra Turris e Avellino vedrà il debutto di Raffaele Biancolino sulla panchina biancoverde, subentrato all’esonerato Michele Pazienza.

Domani, la giornata proseguirà con Potenza-Trapani allo stadio Viviani, prima dei quattro match serali. Tra questi spicca la sfida tra Catania e Audace Cerignola, con entrambe le squadre intenzionate a riscattarsi dopo le rispettive sconfitte contro Giugliano e Potenza. A Crotone, allo stadio Scida, i padroni di casa accoglieranno il Sorrento, mentre il Giugliano, reduce dalla brillante vittoria contro il Catania, proverà a imporsi anche a Foggia, contro una squadra in difficoltà dopo il pesante 4-0 subito dal Benevento.

Sempre mercoledì sera, si terrà anche Latina-Messina al Francioni, mentre il Picerno, dopo la convincente vittoria contro il Crotone, sfiderà la Juventus Next Gen. La capolista Benevento chiuderà il turno giovedì sera, affrontando il Monopoli in trasferta, con i giallorossi intenzionati a proseguire la loro marcia in vetta alla classifica.

