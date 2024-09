Luoghi della cultura di tutta la Puglia in pieno fermento organizzativo, per accompagnare i visitatori alla scoperta del “Patrimonio in cammino“, motore culturale delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 (GEP): un invito a celebrare la mobilità lenta, percorrendo sentieri e itinerari a stretto contatto con il ricco “capitale” custodito in Musei, Castelli e Parchi archeologici, e riflettendo sul valore di connessioni e reti che dal passato ad oggi hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture.

luoghi d’arte afferenti alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, che ai luoghi della cultura non statali, promotori di un altrettanto vivace manifesto di proposte culturali, tutte consultabili sule pagine web dedicate: https://cultura.gov.it/evento/gep-2024-apertura-serale Nell’ultimo weekend di settembre, il racconto del territorio sarà affidato sia ai, che aitutte consultabili sule pagine web dedicate: https://cultura.gov.it/evento/gep-2024-eventi-diurni

Sono numerose e trasversali le iniziative che rendono omaggio al patrimonio culturale pugliese in occasione delle GEP; all’appello, un cartellone di eventi in grado di appagare tutti i gusti, scandito da concerti, mostre, letture sceniche, laboratori, visite guidate alla scoperta della via Appia, tappe in ipogei, attività didattiche, aperture straordinarie e tanto altro.

Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre, l’ingresso nei siti afferenti alla Direzione avverrà con biglietto al costo ordinario; sabato sera, invece, sono in programma delle aperture straordinarie al calar del sole, con accesso al prezzo eccezionale di 1 Euro.

«Anche quest’anno – commenta il delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, arch. Francesco Longobardi – le iniziative pensate per alimentare e favorire la conoscenza del patrimonio pugliese in occasione delle GEP sono numerose e destinate ai diversi tipi di pubblico, in grado di accrescere l’attrattiva di luoghi già di fascino. Prosegue il lavoro di questa Direzione volto a creare una rete di luoghi della cultura sempre più ampia, impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio».