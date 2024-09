di Franco Rinaldi

Qualche tempo fa, facendo un giro turistico per la città di Roma, sono andato a visitare il Museo delle Mura, che ha sede all’interno delle Mura Aureliane, con ingresso presso “Porta San Sebastiano”. Quest’ultima, una delle più imponenti e meglio conservate, lungo le antiche mura difensive di Roma. Originalmente, quella porta, andava sotto il nome di Via Appia, perché da quel sito passava la Via Appia. L’attuale nome, è dovuto alla sua vicinanza alle catacombe e alla basilica di San Sebastiano.

Mi ha fortemente incuriosito, sullo stipite destro della imponente Porta San Sebastiano, l’incisione della figura dell’Arcangelo Michele, già decantata da studiosi e non, mentre uccide un drago.

A fianco del graffito, è riportata una iscrizione, in un latino medievale in caratteri gotici, che ricorda la battaglia combattuta il 29 settembre 1327 (giorno in cui si celebra San Michele) dall’esercito romano ghibellino dei Colonna contro l’esercito guelfo del re di Napoli Roberto d’Angiò. La vittoria dell’esercito dei Colonna, guidato da Giacomo de’ Ponziano, fu celebrata con l’incisione di una immagine dell’Arcangelo Michele.

L’iscrizione, così recita:

<<ANNO D(omini)NI MCCCXXVII INDICTIONE XI MENSE /SEPTEMBRIS DIE PENULTIMA IN FESTO S(an)C(I)I MICHAELIS INTRAVIT GENS FORESTERIA IN URBE ET FUIT DEBELLATA A POPULO ROMANO QUI STANTE IACOBO DE PONTIANO CAPUT REGIONIS>>.

“Nell’anno del Signore 1327, indizione XI, mese di settembre, penultimo giorno, nella festa di San Michele, entrò in città gente straniera e fu sconfitta dal popolo romano proprio qui. Giacomo de’ Ponziani, capo del rione”.