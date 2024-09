MANFREDONIA (FOGGIA) – “Al protocollo Comune Manfredonia nยฐ44431 e pec del 24.09.2024

๐€๐ฅ๐ฅโ€™๐€๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐€๐ฆ๐›๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š๐ซ๐ข๐ญ๐š ๐•๐€๐‹๐„๐๐“๐ˆ๐๐Ž ๐ž ๐ฉ. ๐œ. ๐๐‘๐„๐ ๐„๐“๐“๐Ž ๐ƒ๐ˆ ๐ ๐Ž๐†๐†๐ˆ๐€, ๐’๐ˆ๐๐ƒ๐€๐‚๐Ž ๐ƒ๐ˆ ๐Œ๐€๐๐ ๐‘๐„๐ƒ๐Ž๐๐ˆA, ๐’๐„๐†๐‘๐„๐“๐€๐‘๐ˆ๐Ž ๐‚๐Ž๐Œ๐”๐๐€๐‹๐„ ๐ƒ๐„๐‹๐‹๐€ ๐‚๐ˆ๐“๐“๐€โ€™

Ai sensi del regolamento per lโ€™organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, chiedo di sapere quanto segue:

Premesso che:

mentre nel corso degli anni la TARI (tariffa su rifiuti) per il Comune di Manfredonia ha subito continui aumenti, il servizio in base alle quote pagate dai cittadini รจ rimasto carente e problematico, nonostante le segnalazioni dei cittadini attraverso i social, appositi moduli, eccetera considerato inoltre che: – dal gennaio prossimo 2025 entrerร in vigore il nuovo eco โ€“ calendario, che dovrebbe introdurre modifiche sostanziali alla pianificazione della raccolta rifiuti e alla lotta contro lโ€™abbandono rifiuti si chiede quanto segue:

se il nuovo programma o calendario di raccolta viene elaborato in collaborazione ASE/ Comune tenendo in considerazione tutte le problematiche legate al servizio di raccolta fino a questo mese di settembre 2024;

Quali sono le richieste e le azioni di questa nuova Amministrazione Comunale di centro sinistra nei confronti dellโ€™A.S.E. per tutte le problematiche riscontrate nella fornitura del servizio di raccolta durante il 2024;

Se il SINDACO ha valutato eventuali introduzioni di penali nei confronti dellโ€™ASE nel caso il servizio non mantenga gli impegni presi e non risolva i problemi segnalati nel corso degli anni e quelli attuali;

Quale รจ fino ad oggi la percentuale della raccolta differenziata e quali sono gli obbiettivi per il 2025. Se la nuova pianificazione porterร ad una riduzione delle tariffe e cosa intende fare sulle migliaia cartelle non pagate? ;

Se saranno create nuove isole ecologiche e se verranno assunti nuovo personale?

Chiedendo cortesemente risposta scritta si porgono cordiali saluti, con le piรน ampie riserve”.

Lo riporta il Consigliere Comunale Capogruppo Giuseppe Marasco Fratelli d’Italia Manfredonia.