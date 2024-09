Ugo Galli: "La legalità al contrario"

Nel Comune di Manfredonia, accadono vicende come quella che sto per raccontare. Diversi dipendenti dell’amministrazione comunale, dopo aver dedicato una vita intera al servizio della propria città, vanno in pensione, muoiono improvvisamente o si vedono risolto bruscamente il proprio rapporto di lavoro e decidono di ricorrere al giudice. Si tratta di persone che hanno lavorato con onestà, senza arrecare alcun danno alle finanze comunali, per molti anni.

In tutti questi casi, la conseguenza naturale dovrebbe essere la ricezione dei trattamenti pensionistici riconosciuti dall’INPS – gestione separata. Tuttavia, si scopre che l’ente previdenziale non è in grado di erogare tali prestazioni, perché il Comune non trasmette la documentazione necessaria. Questo rappresenta un vero e proprio paradosso! I dipendenti o i loro familiari non riescono a ottenere i trattamenti pensionistici a causa di un’omissione da parte dell’amministrazione comunale. Di conseguenza, sono costretti a implorare disperatamente la tutela di diritti già acquisiti, trovandosi di fronte a un Comune inerte, bloccato persino da semplici dissidi tra dirigenti interni.

Questa storia sembra uscita da un racconto di paesi governati da regimi totalitari africani o dell’America Latina, ma si svolge, invece, proprio qui vicino, nel palazzo San Domenico. L’esercizio di un diritto fondamentale del lavoratore si trasforma in una supplica, quasi fosse una concessione benevola. Che senso ha parlare di legalità e di adesione a organismi che affermano di promuoverla, se non siamo nemmeno in grado di garantire il soddisfacimento di bisogni primari e fondamentali? Persone che, dopo una vita di sacrifici, chiedono solo che il Comune invii all’INPS i documenti necessari per consentire loro (o, in alcuni casi, alle vedove e ai figli) di ricevere la pensione e vivere con dignità.

Diversamente da coloro che, nonostante risultati insoddisfacenti, continuano a ricevere consistenti premi retroattivi. La legalità richiede atti quotidiani semplici, ma essenziali e concreti. Altrimenti, si riduce a un vuoto proclama!