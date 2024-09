VIESTE (FOGGIA) – Il violento temporale che si è abbattuto intorno alla scorsa mezzanotte a Vieste (meno intenso sull’abitato che è stato solo sfiorato dalla pioggia) ha causato danni ed esondazione di canali nella zona interna, fino alle località Reginella-Mattoni.

In particolare, una grossa frana si è verificata sulla statale 89 Vieste-Mattinata, in località prossima a “Landa della Serpe”, ed ha coinvolto due autovetture con a bordo coppie di turisti, rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo.

Solo con l’intervento dei Carabinieri della locale Tenenza, poi coadiuvati dal Nucleo Operativo delle Gev di Capitanata-Vieste, si è riusciti a mettere in salvo i malcapitati i quali, per fortuna, non hanno subito danni fisici.

Le autovetture, invece, sono rimaste bloccate da detriti che hanno raggiunto gli oltre 60 cm di altezza, impedendo agli occupanti di uscire.

In mattinata, per liberare le auto e ripristinata la viabilità (rimasta bloccata in entrambi i sensi per tutta la notte per un tratto di cinque km), sono intervenute squadre dell’Anas.

Problemi anche nella zona della Reginella-Mattoni. Qui, a causa dell’esondazione del canale “Perazzeta”, acqua e fango hanno invaso alcuni campeggi e residence della zona, arrivando fin sul lungomare Enrico Mattei.

Danni ad attrezzature e infrastrutture, ma per fortuna nessun ferito.

Le strade comunali sono rimaste bloccate fino a questa mattina e si sta ancora operando. Sul posto, oltre alle già citate Gev, anche il Nucleo Pegaso, Carabinieri e Polizia Locale.

Per fortuna il violento temporale (più che altro una vera e propria “bomba d’acqua), non è durato molto, e per questo motivo i danni sono rimasti circoscritti solo ad alcune zone del territorio viestano.

Lo riporta Garganotv Vieste.