ANIC // "Incidente ANIC, 26 settembre 1976": speciale StatoQuotidiano.it
24 Settembre 2025 - ore  12:01

CALEMBOUR

REGIONALI // Puglia. Ufficiale, indette le elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre 2025
24 Settembre 2025 - ore  11:19

Assunzioni Sanitaservice. Caroli: "Per l'assessore Amati esistono figli e figliastri"

SANITASERVICE Assunzioni Sanitaservice. Caroli: “Per l’assessore Amati esistono figli e figliastri”

"Per la Regione Puglia e in modo particolare per il politico fasanese esistono dipendenti della sanità pubblica brindisina di serie A e dipendenti di serie B"

Assunzioni Sanitaservice. Caroli: "Per l'assessore Amati esistono figli e figliastri"

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli - Fonte Immagine: brindisicronaca.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

L’impegno preso ieri, pubblicamente, dall’assessore al Bilancio Fabiano Amati, per garantire l’assunzione in Sanitaservice per i 9 lavoratori dei servizi di supporto (pulizie, portierato e vigilanza) della RSA di Ostuni, non ricompresi nell’avviso pubblico per l’assunzione diretta di 37 unità, è la dimostrazione che per la Regione Puglia e in modo particolare per il politico fasanese esistono dipendenti che prestano servizio nella sanità pubblica brindisina di serie A e dipendenti di serie B.

Da mesi in Commissione Sanità abbiamo cercato di attirare l’attenzione del Governo Emiliano sui 450 addetti alla pulizia e alla sanificazione dell’Asl Brindisi, ma è evidente che questi non hanno né santi in paradiso né assessori nella giunta visto che per loro non è stata programmata, né (per la verità) presa in considerazione nessuna possibilità di internalizzazione in Sanitaservice. Per loro non si ha contezza sul loro futuro, eppure il contratto con il privato COLSER è in scadenza il prossimo 31 ottobre e con ogni probabilità continuerà ad andare in proroga, con un trattamento economico che non è quello che hanno i colleghi che lavorano, con le stesse mansioni, in altre ASL pugliesi, dove si è provveduto già all’internalizzazione e quindi a contratti più dignitosi che tengano conto dei diritti derivanti dall’essere assunti con un contratto di lavoro AIOP Sanità privata e non con un contratto di Multiservizi a sei euro lordi.

Il tutto mentre lì dove Amati ha ‘a cuore’ la situazione in brevissimo tempo tutto si sblocca, tutto è possibile. È fin troppo evidente che siamo contenti per i nove dipendenti della RSA di Ostuni che non avevano i requisiti per partecipare all’avviso pubblico, ma chiediamo lo stesso trattamento per tutti i lavoratori che prestano servizi nella Sanità pubblica.

Nota a cura del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli.

